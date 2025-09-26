Commandes d’usine excl. Les m/m de transport traduisent une variation de la valeur totale des nouvelles commandes d’achat passées auprès des fabricants au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Les commandes pour tous les types de véhicules sont exclues du calcul de l’indicateur. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCommandes d’usine aux États-Unis excl. Transports m/m (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.