Masse salariale des fabricants aux États-Unis (United States Manufacturing Payrolls)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Bas -12 K -2 K
-2 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1 K
-12 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La masse salariale du secteur manufacturier traduit une différence absolue dans le nombre de salariés des entreprises de fabrication au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur permet d’évaluer l’état du marché de l'emploi, donc une lecture plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMasse salariale des fabricants aux États-Unis (United States Manufacturing Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-12 K
-2 K
-2 K
juil. 2025
-11 K
-1 K
-15 K
juin 2025
-7 K
0 K
-7 K
mai 2025
-8 K
-4 K
5 K
avr. 2025
-1 K
1 K
3 K
mars 2025
1 K
5 K
8 K
févr. 2025
10 K
-5 K
-5 K
janv. 2025
3 K
1 K
-12 K
déc. 2024
-13 K
28 K
25 K
nov. 2024
22 K
-11 K
-48 K
oct. 2024
-46 K
6 K
-6 K
sept. 2024
-7 K
-13 K
-27 K
août 2024
-24 K
5 K
6 K
juil. 2024
1 K
-1 K
-9 K
juin 2024
-8 K
1 K
0 K
mai 2024
8 K
6 K
6 K
avr. 2024
8 K
5 K
-4 K
mars 2024
0 K
-13 K
-10 K
févr. 2024
-4 K
8 K
8 K
janv. 2024
23 K
4 K
8 K
déc. 2023
6 K
-1 K
26 K
nov. 2023
28 K
2 K
-35 K
oct. 2023
-35 K
1 K
14 K
sept. 2023
17 K
-1 K
11 K
août 2023
16 K
1 K
-4 K
juil. 2023
-2 K
0 K
6 K
juin 2023
7 K
-4 K
-3 K
mai 2023
-2 K
-1 K
10 K
avr. 2023
11 K
2 K
-8 K
mars 2023
-1 K
-1 K
-1 K
févr. 2023
-4 K
0 K
13 K
janv. 2023
19 K
1 K
12 K
déc. 2022
8 K
-1 K
8 K
nov. 2022
14 K
3 K
36 K
oct. 2022
32 K
-1 K
23 K
sept. 2022
22 K
-5 K
27 K
août 2022
22 K
6 K
36 K
juil. 2022
30 K
2 K
27 K
juin 2022
29 K
-12 K
18 K
mai 2022
18 K
8 K
61 K
avr. 2022
55 K
11 K
43 K
mars 2022
38 K
-22 K
38 K
févr. 2022
36 K
2 K
16 K
janv. 2022
13 K
30 K
32 K
déc. 2021
26 K
-24 K
35 K
nov. 2021
31 K
-17 K
48 K
oct. 2021
60 K
12 K
31 K
sept. 2021
26 K
4 K
31 K
août 2021
37 K
-19 K
52 K
juil. 2021
27 K
11 K
39 K
