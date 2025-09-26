La masse salariale du secteur manufacturier traduit une différence absolue dans le nombre de salariés des entreprises de fabrication au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur permet d’évaluer l’état du marché de l'emploi, donc une lecture plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMasse salariale des fabricants aux États-Unis (United States Manufacturing Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.