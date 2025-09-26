Les ventes au détail a/a indiquent le volume total des ventes au détail de marchandises et de services au cours du dernier mois par rapport au même mois de l’année précédente. Les ventes au détail mesurent la variation de la valeur totale des ventes corrigées de l’inflation au niveau du commerce de détail.

Cet indicateur est un indicateur important de l’inflation dans le pays, permettant l’évaluation des dépenses de consommation, qui est un indicateur important de l’économie japonaise. C’est aussi un indicateur important de la consommation personnelle, corrélé à la confiance des consommateurs et considéré comme un indicateur du rythme de l’économie japonaise. C’est le principal indicateur des dépenses de consommation, qui représente la majorité de l’activité économique globale.

L’indicateur des ventes au détail traduit une mesure mensuelle de tous les produits vendus par les détaillants basée sur l’échantillonnage des détaillants de diverses industries et tailles au Japon.

Ces dernières années, l’activité des détaillants japonais est devenue plus difficile en raison des boutiques en ligne affiliées à l’étranger. Avec la diffusion des smartphones depuis 2010, les masses, qui n’avaient à l’origine aucune compétence en informatique, ont également commencé à utiliser les détaillants en ligne. Par conséquent, l’impact touche le commerce de détail japonais.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours du yen japonais.

Dernières valeurs: