L’indice du climat de consommation (CCI) de la société d’études de marché GfK de Nuremberg est destiné à refléter la propension des ménages privés à consommer et est généralement publié à 8 a.m. l’avant-dernier jour du mois en cours d’examen.

À cette fin, GfK 2000 a été sondé auprès de personnes âgées de 14 ans et plus sur leurs revenus et les Prévisions des consommateurs pour les 12 prochains mois, leur propension à acheter et leurs Prévisions vis-à-vis de la condition économique globale. L’indicateur du climat de consommation tente donc de prévoir l’évolution des dépenses mensuelles de consommation privée sur la base des sous-éléments. Cependant, l’indice est très susceptible d’être examiné La corrélation avec les dépenses réelles de consommation privée a également été faible ces dernières années. Plus intéressants sont les sous-éléments, dont la propension à acheter a le plus grand pouvoir explicatif pour les dépenses de consommation privées.

L’indice GfK du climat de consommation est considéré comme un indicateur très remarqué du développement économique en Allemagne. Il sert également à compléter d’autres statistiques recueillies officiellement, telles que la confiance des consommateurs de l’UE. Elle est donc particulièrement importante lors de la prévision de l’évolution économique. L’avantage de l’indice GfK du climat de consommation réside dans la collecte mensuelle de données. Cela indique que les valeurs résultantes sont généralement disponibles plus rapidement que les statistiques publiées sur une base trimestrielle.

L’indice du climat de consommation mesure la volonté des consommateurs de dépenser leur argent. La croissance de l’indice permet donc des prévisions économiques favorables. L’humeur optimiste peut être un indicateur précoce de la croissance de l’activité de consommation et donc de la croissance de l’inflation. La hausse du climat de consommation est généralement considérée comme positive pour l’euro.

