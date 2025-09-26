CalendrierSections

Baromètre économique DU KOF Suisse (KOF Switzerland Economic Barometer)

Pays :
Suisse
CHF, Franc suisse
Source
KOF Institut Économique Suisse (KOF Swiss Economic Institute)
Secteur
Affaires
Moyen 97.4 97.9
101.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
97.9
97.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le Baromètre économique du KOF Suisse fournit des perspectives économiques composites pour les six prochains mois.

La formule de calcul de l’indicateur comprend environ 200 valeurs statistiques. La liste des variables est révisée chaque année. Le nombre de variables peut varier d’une année à l’autre. Le principal critère de sélection d’une variable est son impact sur l’économie nationale et les cycles économiques. Le groupe de séries d’indicateurs potentiels comprend environ 500 indicateurs. Environ la moitié de ces indicateurs sont compris dans le calcul chaque année.

L’indice est calculé depuis 1970. La dernière révision importante de la méthode de calcul a été effectuée en 2014. Les économistes surveillent la diffusion des indicateurs, car ils traduisent tous les facteurs importants d’influence sur le système économique et financier national. Les prévisions du KOF sont souvent en corrélation avec d’autres calculs du PIB du pays et indiquent des perspectives de développement réelles.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours en CHF.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Baromètre économique DU KOF Suisse (KOF Switzerland Economic Barometer)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
97.4
97.9
101.3
juil. 2025
101.1
98.5
96.3
juin 2025
96.1
100.3
98.6
mai 2025
98.5
100.1
97.1
avr. 2025
97.1
101.5
103.2
mars 2025
103.9
100.4
102.6
févr. 2025
101.7
100.4
103.0
janv. 2025
101.6
99.2
99.6
déc. 2024
99.5
101.2
102.9
nov. 2024
101.8
100.6
99.7
oct. 2024
99.5
104.6
104.5
sept. 2024
105.5
101.3
105.0
août 2024
101.6
101.8
100.6
juil. 2024
101.0
101.5
102.7
juin 2024
102.7
101.2
102.2
mai 2024
100.3
99.6
101.9
avr. 2024
101.8
94.9
100.4
mars 2024
101.5
102.0
févr. 2024
101.6
96.2
101.5
janv. 2024
101.5
96.9
98.0
déc. 2023
97.8
95.7
97.2
nov. 2023
96.7
98.4
95.1
oct. 2023
95.8
97.3
95.9
sept. 2023
95.9
91.0
96.2
août 2023
91.1
91.4
92.1
juil. 2023
92.2
93.7
90.7
juin 2023
90.8
86.4
91.4
mai 2023
90.2
94.1
96.1
avr. 2023
96.4
94.3
99.2
mars 2023
98.2
101.9
98.9
févr. 2023
100.0
101.5
97.4
janv. 2023
97.2
89.1
91.5
déc. 2022
92.2
86.9
89.2
nov. 2022
89.5
96.7
90.9
oct. 2022
90.9
97.9
92.3
sept. 2022
93.8
86.2
93.5
août 2022
86.5
88.8
90.5
juil. 2022
90.1
97.7
95.2
juin 2022
96.9
99.8
97.7
mai 2022
96.8
101.6
103.0
avr. 2022
101.7
98.2
99.2
mars 2022
99.7
106.7
105.3
févr. 2022
105.0
107.5
107.2
janv. 2022
107.8
107.0
107.2
déc. 2021
107.0
117.3
107.5
nov. 2021
108.5
120.0
110.2
oct. 2021
110.7
115.5
111.0
sept. 2021
110.6
110.5
113.5
août 2021
113.5
116.2
130.9
juil. 2021
129.8
115.6
133.3
123
