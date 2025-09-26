Le Baromètre économique du KOF Suisse fournit des perspectives économiques composites pour les six prochains mois.

La formule de calcul de l’indicateur comprend environ 200 valeurs statistiques. La liste des variables est révisée chaque année. Le nombre de variables peut varier d’une année à l’autre. Le principal critère de sélection d’une variable est son impact sur l’économie nationale et les cycles économiques. Le groupe de séries d’indicateurs potentiels comprend environ 500 indicateurs. Environ la moitié de ces indicateurs sont compris dans le calcul chaque année.

L’indice est calculé depuis 1970. La dernière révision importante de la méthode de calcul a été effectuée en 2014. Les économistes surveillent la diffusion des indicateurs, car ils traduisent tous les facteurs importants d’influence sur le système économique et financier national. Les prévisions du KOF sont souvent en corrélation avec d’autres calculs du PIB du pays et indiquent des perspectives de développement réelles.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours en CHF.

Dernières valeurs: