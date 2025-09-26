Calendrier économique
Baromètre économique DU KOF Suisse (KOF Switzerland Economic Barometer)
|Moyen
|97.4
|97.9
|
101.3
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|97.9
|
97.4
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le Baromètre économique du KOF Suisse fournit des perspectives économiques composites pour les six prochains mois.
La formule de calcul de l’indicateur comprend environ 200 valeurs statistiques. La liste des variables est révisée chaque année. Le nombre de variables peut varier d’une année à l’autre. Le principal critère de sélection d’une variable est son impact sur l’économie nationale et les cycles économiques. Le groupe de séries d’indicateurs potentiels comprend environ 500 indicateurs. Environ la moitié de ces indicateurs sont compris dans le calcul chaque année.
L’indice est calculé depuis 1970. La dernière révision importante de la méthode de calcul a été effectuée en 2014. Les économistes surveillent la diffusion des indicateurs, car ils traduisent tous les facteurs importants d’influence sur le système économique et financier national. Les prévisions du KOF sont souvent en corrélation avec d’autres calculs du PIB du pays et indiquent des perspectives de développement réelles.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours en CHF.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBaromètre économique DU KOF Suisse (KOF Switzerland Economic Barometer)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress