Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne a/a (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moyen
|N/D
|2.2%
|
2.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) pour l’Allemagne mesure l’évolution moyenne des prix de tous les marchandises et services, tels que la nourriture, les voitures ou les réparations et les loyers, pour lesquels les ménages privés mais aussi les touristes étrangers dépensent leur argent en Allemagne. Il joue un rôle central dans l’évaluation de l’inflation, de la croissance économique réelle, des négociations salariales et de la déflation des comptes nationaux.
Le calcul est axé sur un panier d’achat avec 600 types de marchandises au plus haut niveau, qui restent constants pendant 5 ans et pour lesquels les représentants des prix sont sélectionnés plus fréquemment. Chaque mois, plus de 300 000 prix individuels sont manuellement recueillis, en partie localement, en partie de manière centralisée, comme pour les prix Internet. Chacun des 600 types de marchandises est pondéré par la part des dépenses, qui est enregistrée par environ 60 000 consommateurs, et convertie en valeur moyenne.
La variation de l’indice est calculée sous forme de variation en pourcentage. Il peut être interprété comme un taux général de variation des prix du point de vue du consommateur et est calculé selon la formule suivante:
( 100 * nouveau niveau d’indice / ancien niveau d’indice ) - 100
L’indice des prix à la consommation a/a traduit la variation en pourcentage des prix au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.
L’indice des prix à la consommation est un outil important pour mesurer l’inflation et la stabilité monétaire et sert de critère pour la négociation salariale et est compris dans les calculs du PIB. Si sa valeur augmente, cela a généralement un impact positif sur la devise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne a/a (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress