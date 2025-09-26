L’indice des prix à la consommation (IPC) pour l’Allemagne mesure l’évolution moyenne des prix de tous les marchandises et services, tels que la nourriture, les voitures ou les réparations et les loyers, pour lesquels les ménages privés mais aussi les touristes étrangers dépensent leur argent en Allemagne. Il joue un rôle central dans l’évaluation de l’inflation, de la croissance économique réelle, des négociations salariales et de la déflation des comptes nationaux.

Le calcul est axé sur un panier d’achat avec 600 types de marchandises au plus haut niveau, qui restent constants pendant 5 ans et pour lesquels les représentants des prix sont sélectionnés plus fréquemment. Chaque mois, plus de 300 000 prix individuels sont manuellement recueillis, en partie localement, en partie de manière centralisée, comme pour les prix Internet. Chacun des 600 types de marchandises est pondéré par la part des dépenses, qui est enregistrée par environ 60 000 consommateurs, et convertie en valeur moyenne.

La variation de l’indice est calculée sous forme de variation en pourcentage. Il peut être interprété comme un taux général de variation des prix du point de vue du consommateur et est calculé selon la formule suivante:

( 100 * nouveau niveau d’indice / ancien niveau d’indice ) - 100

L’indice des prix à la consommation a/a traduit la variation en pourcentage des prix au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.

L’indice des prix à la consommation est un outil important pour mesurer l’inflation et la stabilité monétaire et sert de critère pour la négociation salariale et est compris dans les calculs du PIB. Si sa valeur augmente, cela a généralement un impact positif sur la devise.

