L’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a/a montre l’évolution des prix de 700 principales marchandises et services de consommation au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. La valeur indique les variations de prix du point de vue du consommateur. L’indice affiche combien les consommateurs doivent augmenter ou diminuer leurs dépenses afin de maintenir le même volume de consommation.

L’IPC ne traduit pas une variation absolue, mais relative de l’inflation à la consommation par rapport à l’année de base. L’année de base actuelle est 2015 avec la valeur de l’indice fixée à 100. Ainsi, si la valeur actuelle de l’indice est de 110 points, cela indique que les prix ont augmenté de 10% depuis 2015. Le panier consommateur est révisé régulièrement pour tenir compte de l’évolution des gammes de produits.

Le calcul couvre tous les segments de la consommation privée tels que l’alimentation, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les vêtements, les loyers, l’entretien courant du ménage, les soins de santé, les services de télécommunication, les loisirs, etc. Ne sont pas considérés comme des marchandises de consommation: les impôts directs, les cotisations de sécurité sociale, y compris l’assurance maladie obligatoire, ainsi que les dépenses d’investissement et d’épargne.

L’indice est calculé sur la base d’un échantillon de quelque 80 000 prix recueillis mensuellement dans les points de vente. La couverture de l’enquête comprend environ 2700 points de vente différents dans toute la Suisse, allant des petits magasins aux grandes chaînes de vente au détail et aux centres commerciaux.

Dernières valeurs:

données réelles Prévision

L'Indice des Prix à la Consommation est le principal indicateur de l'inflation dans le pays. À son tour, l’inflation est le facteur clé qui influe sur la décision de la BNS en matière de taux d’intérêt. Par conséquent,la croissance de l’IPC entraîne généralement une hausse des cours du franc suisse.