Indice des prix à la consommation (IPC) de base de l’Union Européenne (European Union Core Consumer Price Index (CPI))

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Eurostat
Secteur
Prix
Moyen 122.82
122.82
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
122.82
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
L’indice des prix à la consommation de base (IPC de base) traduit les variations désaisonnalisées des prix d’un panier de marchandises et services de consommation, à l’exclusion des aliments, de l’alcool, du tabac et de l’électricité. L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, les données obtenues sont compilées dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément à la méthodologie approuvée.

L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services. Le calcul de l’indice comprend les vêtements, le logement, les services ménagers, la santé, les transports, les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les hôtels et les restaurants, et « divers ».

Les aliments, l’alcool, le tabac et l’énergie sont exclus du calcul de l’IPC de base en raison de leur forte volatilité. L’indice de base ignore les marchandises et services, qui ne font pas partie des frais de consommation finale des ménages, ainsi que certaines catégories de frais qui ne peuvent pas être comprises dans le système unique, telles que les jeux de hasard, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.

L’indice des prix à la consommation ainsi que l’inflation dans la zone euro est une mesure de la stabilité des prix utilisée par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour évaluer l’efficacité de la politique monétaire. L’impact de l’indice sur les cours de l’euro n’est généralement pas considérable, puisque l’IPC est maintenu au niveau d’inflation cible de la BCE.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Indice des prix à la consommation (IPC) de base de l'Union Européenne".

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
122.82
122.82
août 2025 préliminaire.
122.82
122.46
juil. 2025
122.46
122.44
juil. 2025 préliminaire.
122.44
122.66
juin 2025
122.66
122.63
juin 2025 préliminaire.
122.63
122.19
mai 2025
122.19
122.21
mai 2025 préliminaire.
122.21
122.22
avr. 2025
122.22
122.19
avr. 2025 préliminaire.
122.19
120.99
mars 2025
120.99
120.97
mars 2025 préliminaire.
120.97
119.83
févr. 2025
119.83
119.87
févr. 2025 préliminaire.
119.87
119.18
janv. 2025
119.18
119.17
janv. 2025 préliminaire.
119.17
120.32
déc. 2024
120.32
120.32
déc. 2024 préliminaire.
120.32
119.78
nov. 2024
119.78
119.80
nov. 2024 préliminaire.
119.80
120.47
oct. 2024
120.47
120.45
oct. 2024 préliminaire.
120.45
120.17
sept. 2024
120.17
120.19
sept. 2024 préliminaire.
120.19
120.09
août 2024
120.09
120.10
août 2024 préliminaire.
120.10
119.70
juil. 2024
119.70
119.71
juil. 2024 préliminaire.
119.71
119.89
juin 2024
119.89
119.88
juin 2024 préliminaire.
119.88
119.47
mai 2024
119.47
119.47
mai 2024 préliminaire.
119.47
118.95
avr. 2024
118.95
118.96
avr. 2024 préliminaire.
118.96
118.12
mars 2024
118.12
118.12
mars 2024 préliminaire.
118.12
116.83
févr. 2024
116.83
116.83
févr. 2024 préliminaire.
116.83
116.05
janv. 2024
116.05
116.06
janv. 2024 préliminaire.
116.06
117.14
déc. 2023
117.14
117.13
déc. 2023 préliminaire.
117.13
116.61
nov. 2023
116.61
116.62
nov. 2023 préliminaire.
116.62
117.31
oct. 2023
117.31
117.32
oct. 2023 préliminaire.
117.32
117.04
sept. 2023
117.04
117.07
sept. 2023 préliminaire.
117.07
116.78
août 2023
116.78
116.79
août 2023 préliminaire.
116.79
116.39
123
