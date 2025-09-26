Les approbations hypothécaires de la Banque d’Angleterre traduisent le nombre de nouveaux prêts hypothécaires approuvés au cours du mois précédent par les prêteurs hypothécaires britanniques. Une approbation hypothécaire dans ce rapport est l’offre ferme d’un prêteur d’un prêt en espèces garanti par un logement particulier. Il s’agit d’une offre de prêt approuvée, qu’elle soit acceptée ou non par le client.

Les statistiques recueillies par la BoE présentent trois types de prêts hypothécaires garantis approuvés :

Prêt à l’achat d’un logement (approbations de prêts entièrement garantis sur des logements au moyen d’une hypothèque principale)

Ré-hypothèque (permettant à l’emprunteur de payer l’hypothèque en cours en prêtant fourni par un autre prêteur)

Autres prêts (augmentation de l’hypothèque actuelle avec le même prêteur pour améliorer le logement, etc.).

Trois principaux types de prêteurs fournissent des prêts hypothécaires et soumettent des rapports connexes à la Banque d’Angleterre et à d’autres organismes publics.

Banques résidant au Royaume-Uni. Elles fournissent des rapports de crédit mensuels directement à la Banque d’Angleterre.

Les sociétés de construction sont des banques spécialisées, qui fournissent des prêts au logement ciblés. Les données des sociétés de construction sont également recueillies de manière permanente et fournies sous des formes spéciales.

Autres prêteurs spécialisés. Les données qui en proviennent sont recueillies par l’Office des statistiques nationales.

Les approbations de prêts hypothécaires constituent un indicateur de premier plan des prêts hypothécaires à court terme. Cependant, avant la publication des indicateurs, un certain nombre de rapports hypothécaires alternatifs sont publiés, c’est pourquoi cela a un impact limité sur les cours en GBP en règle générale.

