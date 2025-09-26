CalendrierSections

Approbations hypothécaires de la Banque d’Angleterre (BoE) (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Banque d’Angleterre (Bank of England)
Secteur
Logement
Bas 65.352 K 66.652 K
64.571 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
67.354 K
65.352 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les approbations hypothécaires de la Banque d’Angleterre traduisent le nombre de nouveaux prêts hypothécaires approuvés au cours du mois précédent par les prêteurs hypothécaires britanniques. Une approbation hypothécaire dans ce rapport est l’offre ferme d’un prêteur d’un prêt en espèces garanti par un logement particulier. Il s’agit d’une offre de prêt approuvée, qu’elle soit acceptée ou non par le client.

Les statistiques recueillies par la BoE présentent trois types de prêts hypothécaires garantis approuvés :

  • Prêt à l’achat d’un logement (approbations de prêts entièrement garantis sur des logements au moyen d’une hypothèque principale)
  • Ré-hypothèque (permettant à l’emprunteur de payer l’hypothèque en cours en prêtant fourni par un autre prêteur)
  • Autres prêts (augmentation de l’hypothèque actuelle avec le même prêteur pour améliorer le logement, etc.).

Trois principaux types de prêteurs fournissent des prêts hypothécaires et soumettent des rapports connexes à la Banque d’Angleterre et à d’autres organismes publics.

  • Banques résidant au Royaume-Uni. Elles fournissent des rapports de crédit mensuels directement à la Banque d’Angleterre.
  • Les sociétés de construction sont des banques spécialisées, qui fournissent des prêts au logement ciblés. Les données des sociétés de construction sont également recueillies de manière permanente et fournies sous des formes spéciales.
  • Autres prêteurs spécialisés. Les données qui en proviennent sont recueillies par l’Office des statistiques nationales.

Les approbations de prêts hypothécaires constituent un indicateur de premier plan des prêts hypothécaires à court terme. Cependant, avant la publication des indicateurs, un certain nombre de rapports hypothécaires alternatifs sont publiés, c’est pourquoi cela a un impact limité sur les cours en GBP en règle générale.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deApprobations hypothécaires de la Banque d’Angleterre (BoE) (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
juin 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
mai 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
avr. 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
mars 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
févr. 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
janv. 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
déc. 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
nov. 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
oct. 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
sept. 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
août 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
juil. 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
juin 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
mai 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
avr. 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
mars 2024
61.325 K
60.497 K
févr. 2024
60.383 K
56.087 K
janv. 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
déc. 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
nov. 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
oct. 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
sept. 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
août 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
juil. 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
juin 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
mai 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
avr. 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
mars 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
févr. 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
janv. 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
déc. 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
nov. 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
oct. 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
sept. 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
août 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
juil. 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
juin 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
mai 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
avr. 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
mars 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
févr. 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
janv. 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
déc. 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
nov. 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
oct. 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
sept. 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
août 2021
74.453 K
77.733 K
75.126 K
juil. 2021
75.152 K
83.973 K
80.272 K
juin 2021
81.338 K
86.840 K
86.949 K
