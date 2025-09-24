CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs du Royaume-Uni

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% Trimestriel
Taux de Chômage 4.7% mai 2025 4.6% Mensuel
CPI m/m 0.1% juil. 2025 0.3% Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC 4.00% 4.25%
Balance Commerciale £​-22.244 B juil. 2025 £​-22.156 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie de 5 ans, Réel: 4.095%, Précédent: 4.208%
2025.09.25 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans, Précédent: 4.522%
2025.09.26 19:30, GBP, Positions nettes non commerciales de CFTC GBP, Précédent: -6.6 K
2025.09.29 06:00, GBP, HPI m/m à l’échelle nationale, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI à l’échelle nationale a/a, Prévision: 1.8%, Précédent: 2.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Crédit à la consommation BoE m/m, Prévision: £​1.222 B, Précédent: £​1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE M4 Masse monétaire m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Approbations hypothécaires de la BoE, Prévision: 67.354 K, Précédent: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, Crédit hypothécaire de la BoE m/m, Prévision: £​2.964 B, Précédent: £​4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, Prêt net de la BoE aux particuliers m/m, Prévision: £​7.106 B, Précédent: £​6.144 B
2025.09.29 12:00, GBP, Discours de Ramsden, vice-gouverneur de la BoE sur les marchés et les banques
2025.09.30 13:25, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.01 08:30, GBP, Indice PMI manufacturier Markit/CIPS
2025.10.01 09:55, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.02 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans
2025.10.03 08:30, GBP, Markit/CIPS Services PMI
2025.10.03 08:30, GBP, Markit/CIPS Composite PMI
2025.10.03 13:20, GBP, Discours du gouverneur de la BoE, Bailey
2025.10.03 19:30, GBP, Positions nettes non commerciales de CFTC GBP

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
Positions nettes non commerciales de CFTC GBP -6.6 K 16 sept. 2025 -33.6 K Hebdomadaire
Vente aux enchères de Gilt de trésorerie de 5 ans 4.095% 4.208%
Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans N/D 4.522%
Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 30 ans 5.476% 5.104%
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
Estimation du PIB du NIESR 0.3% août 2025 Mensuel
GDP q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% Trimestriel
PIB 3m/3m 0.2% juil. 2025 0.3% Mensuel
PIB a/a 1.3% 1 Q 2025 1.5% Trimestriel
PIB m/m 0.0% juil. 2025 0.4% Mensuel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Changement du nombre de demandeurs 25.9 K juin 2025 15.3 K Mensuel
Gains Hebdomadaires Moyens, Salaire Régulier a/a 5.0% mai 2025 5.3% Mensuel
Gains Hebdomadaires Moyens, Salaire Total a/a 5.0% mai 2025 5.4% Mensuel
Productivité du travail a/a -0.8% 4 Q 2024 -2.3% Trimestriel
Productivité du travail t/t 0.7% 4 Q 2024 -1.1% Trimestriel
Taux de Chômage 4.7% mai 2025 4.6% Mensuel
Évolution de l’emploi 3 mois 134 K mai 2025 89 K Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI 139.0 juil. 2025 138.9 Mensuel
CPI m/m 0.1% juil. 2025 0.3% Mensuel
CPIH 138.5 juil. 2025 138.4 Mensuel
CPIH a/a 4.2% juil. 2025 4.1% Mensuel
CPIH m/m 0.0% juil. 2025 0.3% Mensuel
Entrée PPI a/a -1.5% déc. 2024 -2.1% Mensuel
Entrée PPI m/m 0.1% déc. 2024 0.0% Mensuel
IPC a/a 3.8% juil. 2025 3.6% Mensuel
IPC de base a/a 3.8% juil. 2025 3.7% Mensuel
IPC de base m/m 0.2% juil. 2025 0.4% Mensuel
Prévisions d’inflation de la BoE 3.0% 2.7%
RPI a/a 4.8% juil. 2025 4.4% Mensuel
RPI de base a/a 4.7% juil. 2025 4.3% Mensuel
RPI de base m/m 0.4% juil. 2025 0.4% Mensuel
RPI m/m 0.4% juil. 2025 0.4% Mensuel
Sortie PPI a/a 0.1% déc. 2024 -0.5% Mensuel
Sortie PPI de base m/m 0.0% déc. 2024 0.0% Mensuel
Sortie PPI de base y / y 1.5% déc. 2024 1.6% Mensuel
Sortie PPI m/m 0.1% déc. 2024 0.4% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
BoE M4 Masse monétaire m/m 0.1% juil. 2025 0.3% Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC 4.00% 4.25%
Hausse du vote MPC de la BoE 0 0
Retrait de l’équité immobilière de la BoE t/t £​-3.256 B 1 Q 2025 £​-13.463 B Trimestriel
Réduction du vote de la BoE MPC 2 9
Total BoE QE £​875 B £​895 B
Vote MPC de la BoE inchangé 7 0
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale £​-22.244 B juil. 2025 £​-22.156 B Mensuel
Balance Commerciale Hors UE £​-10.158 B juil. 2025 £​-10.783 B Mensuel
Compte Courant £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B Trimestriel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Besoin Net de Trésorerie du Secteur Public (PSNCR) £​20.936 B mai 2025 £​9.284 B Mensuel
Emprunt Net du Secteur Public £​17.686 B mai 2025 £​20.052 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Immatriculations de Voitures Neuves m/m N/D août 2025 Mensuel
Immatriculations de voitures neuves a/a N/D août 2025 Mensuel
Indice PMI manufacturier Markit/CIPS N/D sept. 2025 47.0 Mensuel
Investissement des entreprises en a/a 6.1% 1 Q 2025 -0.7% Trimestriel
Investissement des entreprises q/q 3.9% 1 Q 2025 -3.2% Trimestriel
Markit/CIPS Composite PMI N/D sept. 2025 53.5 Mensuel
Markit/CIPS Construction PMI 45.5 août 2025 44.3 Mensuel
Markit/CIPS Pmi tous secteurs 49.5 oct. 2019 48.8 Mensuel
Markit/CIPS Services PMI N/D sept. 2025 54.2 Mensuel
Production Industrielle a/a 0.1% juil. 2025 0.2% Mensuel
Production Industrielle m/m -0.9% juil. 2025 0.7% Mensuel
Production Manufacturière -1.3% juil. 2025 0.5% Mensuel
Production Manufacturière a/a 0.2% juil. 2025 0.0% Mensuel
Production de Construction a/a 2.4% juil. 2025 1.5% Mensuel
Production de Construction m/m 0.2% juil. 2025 0.3% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance des consommateurs GfK N/D sept. 2025 -17 Mensuel
Crédit à la consommation BoE m/m £​1.622 B juil. 2025 £​1.471 B Mensuel
Index des services 0.4% juil. 2025 0.4% Mensuel
Prêt net de la BoE aux particuliers m/m £​6.144 B juil. 2025 £​6.861 B Mensuel
Ventes au Détail a/a 1.1% juil. 2025 0.9% Mensuel
Ventes au Détail m/m 0.6% juil. 2025 0.3% Mensuel
Ventes au détail BRC a/a 6.5% déc. 2022 4.1% Mensuel
Ventes au détail de base a/a 1.3% juil. 2025 1.3% Mensuel
Ventes au détail de base m/m 0.5% juil. 2025 0.6% Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Approbations hypothécaires de financement au Royaume-Uni 38.779 K déc. 2018 39.205 K Mensuel
Approbations hypothécaires de la BoE 65.352 K juil. 2025 64.571 K Mensuel
Crédit hypothécaire de la BoE m/m £​4.522 B juil. 2025 £​5.389 B Mensuel
HPI a/a 2.8% juil. 2025 3.6% Mensuel
HPI m/m à l’échelle nationale -0.1% août 2025 0.5% Mensuel
HPI à l’échelle nationale a/a 2.1% août 2025 2.4% Mensuel
Halifax HPI a/a 2.2% août 2025 2.5% Mensuel
Halifax HPI m/m 0.3% août 2025 0.4% Mensuel
RICS Solde des prix des logements N/D août 2025 -13.0% Mensuel