Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs du Royaume-Uni
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|4.7%
|mai 2025
|4.6%
|Mensuel
|CPI m/m
|0.1%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|4.00%
|4.25%
|Balance Commerciale
|£-22.244 B
|juil. 2025
|£-22.156 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie de 5 ans, Réel: 4.095%, Précédent: 4.208%
2025.09.25 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans, Précédent: 4.522%
2025.09.26 19:30, GBP, Positions nettes non commerciales de CFTC GBP, Précédent: -6.6 K
2025.09.29 06:00, GBP, HPI m/m à l’échelle nationale, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI à l’échelle nationale a/a, Prévision: 1.8%, Précédent: 2.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Crédit à la consommation BoE m/m, Prévision: £1.222 B, Précédent: £1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE M4 Masse monétaire m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Approbations hypothécaires de la BoE, Prévision: 67.354 K, Précédent: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, Crédit hypothécaire de la BoE m/m, Prévision: £2.964 B, Précédent: £4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, Prêt net de la BoE aux particuliers m/m, Prévision: £7.106 B, Précédent: £6.144 B
2025.09.29 12:00, GBP, Discours de Ramsden, vice-gouverneur de la BoE sur les marchés et les banques
2025.09.30 13:25, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.01 08:30, GBP, Indice PMI manufacturier Markit/CIPS
2025.10.01 09:55, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.02 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans
2025.10.03 08:30, GBP, Markit/CIPS Services PMI
2025.10.03 08:30, GBP, Markit/CIPS Composite PMI
2025.10.03 13:20, GBP, Discours du gouverneur de la BoE, Bailey
2025.10.03 19:30, GBP, Positions nettes non commerciales de CFTC GBP
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Positions nettes non commerciales de CFTC GBP
|-6.6 K
|16 sept. 2025
|-33.6 K
|Hebdomadaire
|Vente aux enchères de Gilt de trésorerie de 5 ans
|4.095%
|4.208%
|Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans
|N/D
|4.522%
|Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 30 ans
|5.476%
|5.104%
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Estimation du PIB du NIESR
|0.3%
|août 2025
|Mensuel
|GDP q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|PIB 3m/3m
|0.2%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|PIB a/a
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|Trimestriel
|PIB m/m
|0.0%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Changement du nombre de demandeurs
|25.9 K
|juin 2025
|15.3 K
|Mensuel
|Gains Hebdomadaires Moyens, Salaire Régulier a/a
|5.0%
|mai 2025
|5.3%
|Mensuel
|Gains Hebdomadaires Moyens, Salaire Total a/a
|5.0%
|mai 2025
|5.4%
|Mensuel
|Productivité du travail a/a
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|Trimestriel
|Productivité du travail t/t
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|4.7%
|mai 2025
|4.6%
|Mensuel
|Évolution de l’emploi 3 mois
|134 K
|mai 2025
|89 K
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI
|139.0
|juil. 2025
|138.9
|Mensuel
|CPI m/m
|0.1%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|CPIH
|138.5
|juil. 2025
|138.4
|Mensuel
|CPIH a/a
|4.2%
|juil. 2025
|4.1%
|Mensuel
|CPIH m/m
|0.0%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Entrée PPI a/a
|-1.5%
|déc. 2024
|-2.1%
|Mensuel
|Entrée PPI m/m
|0.1%
|déc. 2024
|0.0%
|Mensuel
|IPC a/a
|3.8%
|juil. 2025
|3.6%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|3.8%
|juil. 2025
|3.7%
|Mensuel
|IPC de base m/m
|0.2%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Prévisions d’inflation de la BoE
|3.0%
|2.7%
|RPI a/a
|4.8%
|juil. 2025
|4.4%
|Mensuel
|RPI de base a/a
|4.7%
|juil. 2025
|4.3%
|Mensuel
|RPI de base m/m
|0.4%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|RPI m/m
|0.4%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Sortie PPI a/a
|0.1%
|déc. 2024
|-0.5%
|Mensuel
|Sortie PPI de base m/m
|0.0%
|déc. 2024
|0.0%
|Mensuel
|Sortie PPI de base y / y
|1.5%
|déc. 2024
|1.6%
|Mensuel
|Sortie PPI m/m
|0.1%
|déc. 2024
|0.4%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BoE M4 Masse monétaire m/m
|0.1%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|4.00%
|4.25%
|Hausse du vote MPC de la BoE
|0
|0
|Retrait de l’équité immobilière de la BoE t/t
|£-3.256 B
|1 Q 2025
|£-13.463 B
|Trimestriel
|Réduction du vote de la BoE MPC
|2
|9
|Total BoE QE
|£875 B
|£895 B
|Vote MPC de la BoE inchangé
|7
|0
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|£-22.244 B
|juil. 2025
|£-22.156 B
|Mensuel
|Balance Commerciale Hors UE
|£-10.158 B
|juil. 2025
|£-10.783 B
|Mensuel
|Compte Courant
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|Trimestriel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Besoin Net de Trésorerie du Secteur Public (PSNCR)
|£20.936 B
|mai 2025
|£9.284 B
|Mensuel
|Emprunt Net du Secteur Public
|£17.686 B
|mai 2025
|£20.052 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Immatriculations de Voitures Neuves m/m
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|Immatriculations de voitures neuves a/a
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|Indice PMI manufacturier Markit/CIPS
|N/D
|sept. 2025
|47.0
|Mensuel
|Investissement des entreprises en a/a
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|Trimestriel
|Investissement des entreprises q/q
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|Trimestriel
|Markit/CIPS Composite PMI
|N/D
|sept. 2025
|53.5
|Mensuel
|Markit/CIPS Construction PMI
|45.5
|août 2025
|44.3
|Mensuel
|Markit/CIPS Pmi tous secteurs
|49.5
|oct. 2019
|48.8
|Mensuel
|Markit/CIPS Services PMI
|N/D
|sept. 2025
|54.2
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|0.1%
|juil. 2025
|0.2%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|-0.9%
|juil. 2025
|0.7%
|Mensuel
|Production Manufacturière
|-1.3%
|juil. 2025
|0.5%
|Mensuel
|Production Manufacturière a/a
|0.2%
|juil. 2025
|0.0%
|Mensuel
|Production de Construction a/a
|2.4%
|juil. 2025
|1.5%
|Mensuel
|Production de Construction m/m
|0.2%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance des consommateurs GfK
|N/D
|sept. 2025
|-17
|Mensuel
|Crédit à la consommation BoE m/m
|£1.622 B
|juil. 2025
|£1.471 B
|Mensuel
|Index des services
|0.4%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Prêt net de la BoE aux particuliers m/m
|£6.144 B
|juil. 2025
|£6.861 B
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|1.1%
|juil. 2025
|0.9%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|0.6%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Ventes au détail BRC a/a
|6.5%
|déc. 2022
|4.1%
|Mensuel
|Ventes au détail de base a/a
|1.3%
|juil. 2025
|1.3%
|Mensuel
|Ventes au détail de base m/m
|0.5%
|juil. 2025
|0.6%
|Mensuel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Approbations hypothécaires de financement au Royaume-Uni
|38.779 K
|déc. 2018
|39.205 K
|Mensuel
|Approbations hypothécaires de la BoE
|65.352 K
|juil. 2025
|64.571 K
|Mensuel
|Crédit hypothécaire de la BoE m/m
|£4.522 B
|juil. 2025
|£5.389 B
|Mensuel
|HPI a/a
|2.8%
|juil. 2025
|3.6%
|Mensuel
|HPI m/m à l’échelle nationale
|-0.1%
|août 2025
|0.5%
|Mensuel
|HPI à l’échelle nationale a/a
|2.1%
|août 2025
|2.4%
|Mensuel
|Halifax HPI a/a
|2.2%
|août 2025
|2.5%
|Mensuel
|Halifax HPI m/m
|0.3%
|août 2025
|0.4%
|Mensuel
|RICS Solde des prix des logements
|N/D
|août 2025
|-13.0%
|Mensuel