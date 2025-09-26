CalendrierSections

Indice Markit des Directeurs d’Achat (PMI) du Secteur Manufacturier de Markit Canada (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 48.3 46.1
46.1
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
47.8
48.3
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’Indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturiers Markit Canada indique les variations dans la conditions des affaires dans le secteur industriel canadien au cours du mois spécifié. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans plus de 400 entreprises privées du secteur manufacturier.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations dans les conditions commerciales. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les personnes interrogées répondent à cinq paramètres principaux : la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et l’environnement d’emploi. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, diminué ou demeurent inchangés. PMI est un indice composite, ayant cinq indices individuels avec les pondérations suivantes: nouvelles commandes - 0,3, production - 0,25, emploi - 0,2, délais de livraison des fournisseurs - 0,15, stock d’articles achetés - 0,1.

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les lectures supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les lectures inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur manufacturier. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI manufacturier est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le dollar canadien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des Directeurs d’Achat (PMI) du Secteur Manufacturier de Markit Canada (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
48.3
46.1
46.1
juil. 2025
46.1
46.9
45.6
juin 2025
45.6
47.0
46.1
mai 2025
46.1
44.9
45.3
avr. 2025
45.3
46.2
46.3
mars 2025
46.3
48.1
47.8
févr. 2025
47.8
51.1
51.6
janv. 2025
51.6
51.1
52.2
déc. 2024
52.2
49.8
52.0
nov. 2024
52.0
49.0
51.1
oct. 2024
51.1
48.6
50.4
sept. 2024
50.4
48.7
49.5
août 2024
49.5
49.2
47.8
juil. 2024
47.8
49.8
49.3
juin 2024
49.3
47.9
49.3
mai 2024
49.3
47.9
49.4
avr. 2024
49.4
47.8
49.8
mars 2024
49.8
49.4
49.7
févr. 2024
49.7
47.1
48.3
janv. 2024
48.3
46.2
45.4
déc. 2023
45.4
48.1
47.7
nov. 2023
47.7
48.0
48.6
oct. 2023
48.6
47.7
47.5
sept. 2023
47.5
48.3
48.0
août 2023
48.0
49.2
49.6
juil. 2023
49.6
48.9
48.8
juin 2023
48.8
49.6
49.0
mai 2023
49.0
49.4
50.2
avr. 2023
50.2
50.5
48.6
mars 2023
48.6
51.7
52.4
févr. 2023
52.4
50.1
51.0
janv. 2023
51.0
49.4
49.2
déc. 2022
49.2
49.2
49.6
nov. 2022
49.6
49.3
48.8
oct. 2022
48.8
49.2
49.8
sept. 2022
49.8
50.6
48.7
août 2022
48.7
53.6
52.5
juil. 2022
52.5
55.7
54.6
juin 2022
54.6
56.6
56.8
mai 2022
56.8
57.6
56.2
avr. 2022
56.2
57.9
58.9
mars 2022
58.9
56.5
56.6
févr. 2022
56.6
56.4
56.2
janv. 2022
56.2
56.9
56.5
déc. 2021
56.5
57.5
57.2
nov. 2021
57.2
57.4
57.7
oct. 2021
57.7
57.2
57.0
sept. 2021
57.0
56.8
57.2
août 2021
57.2
56.4
56.2
juil. 2021
56.2
56.8
56.5
123
