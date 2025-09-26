L’Indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturiers Markit Canada indique les variations dans la conditions des affaires dans le secteur industriel canadien au cours du mois spécifié. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans plus de 400 entreprises privées du secteur manufacturier.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations dans les conditions commerciales. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les personnes interrogées répondent à cinq paramètres principaux : la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et l’environnement d’emploi. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, diminué ou demeurent inchangés. PMI est un indice composite, ayant cinq indices individuels avec les pondérations suivantes: nouvelles commandes - 0,3, production - 0,25, emploi - 0,2, délais de livraison des fournisseurs - 0,15, stock d’articles achetés - 0,1.

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les lectures supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les lectures inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur manufacturier. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI manufacturier est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le dollar canadien.

Dernières valeurs: