Calendrier économique
Total des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud a/a (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)
|Bas
|18.7%
|6.5%
|
15.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|17.2%
|
18.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes totales de véhicules neufs a/a mesurent une variation du nombre de véhicules vendus par les détaillants sud-africains au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l'année passée.
La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) publie des données mensuelles sur les ventes ventilées par type de véhicule: voitures, petits et moyens véhicules utilitaires, camions lourds et autobus. Les statistiques comprennent les ventes intérieures et les exportations. Ce dernier représente une part plus importante des ventes totales. En outre, le rapport comprend des valeurs prévisionnelles pour l’année prochaine. L’industrie automobile apporte une contribution significative au PIB et à l’emploi du pays, de sorte que l’indicateur traduit l’état de l’économie. L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours ZAR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTotal des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud a/a (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
