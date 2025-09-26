L’indicateur des exportations a/a traduit les variations de la valeur totale de tous les marchandises et services qui ont été exportés et réexportés de Hong Kong au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les exportations sont utilisées dans l’évaluation de l’activité du commerce extérieur de Hong Kong et de la demande de marchandises des fabricants de Hong Kong à l’extérieur du pays. La croissance de l’indicateur peut être considérée comme positive pour les cours du dollar de Hong Kong.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deExportations de Hong Kong a/a (Hong Kong Exports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.