L’indicateur m/m des commandes d’usine montre l’évolution du volume des commandes de marchandises durables et non durables reçues par les entreprises américaines au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

Toutes les nouvelles commandes de produits fabriqués sont comprises dans le calcul. Ici, une commande est un message d’intention d’acheter des marchandises avec une livraison immédiate ou future. Les statistiques ne comprennent que les commandes confirmées par des documents légaux obligatoires (contrats, lettres, chèques, etc.). Les commandes annulées ne sont pas comprises dans le rapport.

Les données à traiter sont tirées de l’enquête auprès des entreprises industrielles dont les livraisons mensuelles de 500 millions de dollars et plus. Toutefois, afin d’accroître la représentativité de l’échantillon, l’enquête comprend également des petites entreprises soigneusement sélectionnées.

L’indicateur est compris dans le rapport dit M3 qui marque l’activité dans le secteur industriel américain. En plus du nombre de commandes, il prend en compte le montant des stocks d’expédition des marchandises. M3 est utilisé pour les prévisions à court terme de l’activité de production.

La croissance du nombre de commandes est une caractéristique indirecte de la demande des consommateurs pour les produits fabriqués. Il permet de prévoir une hausse de l’activité de production dans un avenir proche. Cela peut affecter positivement les cours du dollar.

Dernières valeurs: