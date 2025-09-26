L’indice des prix à la production m/m de la Suède traduit la variation moyenne des prix de vente des marchandises produits par les entreprises industrielles suédoises au cours du mois précédent par rapport au mois précédent. L’indice montre les variations de prix du point de vue du fabricant. L’indice comprend les prix sur le marché intérieur ainsi que les prix de vente sur les marchés étrangers.

La principale variable dans le calcul de l’IPP est le prix d’une unité de production au premier stade de vente: il s’agit soit du prix départ usine (pour le marché intérieur), soit du FOB en cas d’exportation. L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès d’environ 2000 entreprises suédoises qui fournissent des informations pour un échantillon de 5000 marchandises au total. Pour calculer l’indice résultant, des pondérations sont attribuées d’abord à des groupes de produits, puis à des marchandises individuels dans ces groupes.

L’indice des prix à la production est considéré comme un indicateur de premier plan des prix à la consommation, et donc de l’inflation. Il s’agit d’un indicateur préliminaire plus précis, si on le compare à l’IPC: si les prix à la production croissent, les prix à la consommation devraient croître en conséquence. Ces deux indicateurs sont étroitement corrélés.

La croissance de l’IPP est considérée comme favorable pour l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour les cours SEK.

Dernières valeurs: