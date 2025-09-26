Calendrier économique
Indice des prix à la production (IPP) m/m de Suède (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)
|Bas
|0.5%
|1.1%
|
1.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.7%
|
0.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la production m/m de la Suède traduit la variation moyenne des prix de vente des marchandises produits par les entreprises industrielles suédoises au cours du mois précédent par rapport au mois précédent. L’indice montre les variations de prix du point de vue du fabricant. L’indice comprend les prix sur le marché intérieur ainsi que les prix de vente sur les marchés étrangers.
La principale variable dans le calcul de l’IPP est le prix d’une unité de production au premier stade de vente: il s’agit soit du prix départ usine (pour le marché intérieur), soit du FOB en cas d’exportation. L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès d’environ 2000 entreprises suédoises qui fournissent des informations pour un échantillon de 5000 marchandises au total. Pour calculer l’indice résultant, des pondérations sont attribuées d’abord à des groupes de produits, puis à des marchandises individuels dans ces groupes.
L’indice des prix à la production est considéré comme un indicateur de premier plan des prix à la consommation, et donc de l’inflation. Il s’agit d’un indicateur préliminaire plus précis, si on le compare à l’IPC: si les prix à la production croissent, les prix à la consommation devraient croître en conséquence. Ces deux indicateurs sont étroitement corrélés.
La croissance de l’IPP est considérée comme favorable pour l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour les cours SEK.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Indice des prix à la production (IPP) m/m de Suède (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
