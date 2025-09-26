Le compte courant traduit le solde des transactions entre les résidents espagnols et le reste du monde. Faisant partie de la balance des paiements, il enregistre les revenus et les transactions réelles (échanges de marchandises et de services) entre les résidents et le reste du monde, sur une certaine période de temps.

Le compte courant est divisé en plusieurs parties :

La balance commerciale indique une différence entre les exportations et les importations.

Balance des services: la balance des marchandises et des services, qui est également basée sur les exportations et les importations.

Solde des revenus de placements : comprend les salaires et les bénéfices provenant des dépôts étrangers (à l’exclusion des paiements effectués par des investisseurs étrangers).

Balance des paiements de transfert: paiements de transfert entre résidents et non-résidents; ces paiements de transfert ne sont pas liés aux éléments susmentionnés et peuvent inclure des dons, des aides, des transferts d’argent privés, des paiements de pension, des pensions alimentaires, etc.

En d’autres termes, le compte courant comprend les opérations entre résidents espagnols et non-résidents en ce qui concerne les marchandises, les services, les revenus primaires (investissements) et secondaires (transactions). Un solde courant positif indique que le pays est un prêteur net pour le reste du monde. Une valeur négative indique que la nation est un emprunteur net.

L’impact de l’indicateur sur l’euro peut varier en fonction des conditions économiques actuelles. Le plus souvent, la croissance de la balance courante est considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: