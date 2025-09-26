Le produit intérieur brut ou PIB t/t traduit les variations de la valeur marchande des marchandises et services produits par l’économie nationale au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Le PIB américain est calculé sur la base des dépenses. Par conséquent, la formule de calcul générale est une somme des éléments suivants:

Dépenses de consommation personnelle

Investissement brut en capital (investissement dans des entreprises privées, par exemple équipement)

Dépenses publiques (consommation et investissement)

Exportations nettes (exportations moins importations. La valeur peut être négative)

Le Bureau d'Analyse Économique aux États-Unis estime les éléments du PIB en se fondant sur des enquêtes auprès des détaillants, des fabricants et des entreprises de construction, ainsi qu’en analysant les flux commerciaux.

Le PIB est basé sur l’estimation monétaire de la valeur des marchandises, il nécessite donc un ajustement en fonction de l’inflation. Selon que l’ajustement est appliqué ou non, le PIB peut être réel et nominal. Le PIB nominal ignore l’inflation et la déflation, c’est pourquoi il est difficile de mesurer la variation de l’indicateur en fonction de la valeur nominale. Le PIB réel tient compte de l’impact de l’inflation et permet une comparaison transparente de l’activité économique sur de longues périodes (par exemple en montrant la variation du PIB par rapport à l’année ou au trimestre précédent en pourcentage). À cette fin, le déflateur du PIB est compris dans la formule de calcul.

Le PIB est généralement utilisé comme indicateur de l’état de l’économie nationale et du niveau de vie. Sa croissance est interprétée comme le renforcement de l’économie, le déclin montre un affaiblissement.

L’impact du PIB sur les cours du dollar est associé à l’inflation. À son tour, le rapport entre le PIB et l’inflation est très délicate. En général, la croissance du PIB est principalement liée à une hausse des dépenses intérieures, ce qui peut croître l’inflation. Cette croissance pourrait stimuler l’économie et pousser les cours du dollar à la hausse. Cependant, une trop forte croissance du PIB peut être dangereuse, car une surchauffe inflationniste entraîne un affaiblissement de l’économie. La plupart des économistes s’accordent aujourd’hui à dire que l’économie peut être sûre et stable avec une croissance du PIB de 2,5% à 3,5% par an.

Dernières valeurs: