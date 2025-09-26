La production industrielle m/m traduit les variations de la production totale des usines, mines et services publics sud-coréens au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. La croissance de la production industrielle peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction industrielle m/m en Corée du Sud (South Korea Industrial Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.