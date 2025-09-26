CalendrierSections

Banque de Réserve Sud-Africaine M3 Masse monétaire a/a (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Banque de Réserve Sud-Africaine(SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Secteur
Argent
Bas 6.75% 6.56%
7.27%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
6.72%
6.75%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
SARB M3 Masse monétaire a/a mesure une variation en pourcentage de l’ensemble de la masse monétaire circulant dans l’économie sud-africaine au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année passée. C’est un reflet direct des finances dans l’économie nationale.

La masse monétaire M3 comprend les billets et les pièces en circulation, les fonds sur les comptes bancaires de règlement et courants, les dépôts à vue et d’épargne, les fonds institutionnels du marché monétaire, les accords de mise en pension et les titres de créance. De différents agrégats monétaires, M3 est le plus stable. Si, par exemple, seul le taux d’intérêt de l’épargne change, M1 et M2 sont redéployés, mais M3 reste constant.

En général, un rapport positif est supposé entre la croissance de la masse monétaire M3 et celle de l’inflation, de la croissance économique et du revenu. Cela indique qu’une masse monétaire insuffisante M3 a des impacts négatives sur les trois autres variables économiques. Une hausse de M3 devrait donc avoir un impact positif sur la monnaie, car les revenus et l’inflation augmenteront également en conséquence.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Banque de Réserve Sud-Africaine M3 Masse monétaire a/a (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
6.75%
6.56%
7.27%
juin 2025
7.27%
7.14%
6.86%
mai 2025
6.86%
7.28%
6.12%
avr. 2025
6.12%
4.42%
5.75%
mars 2025
5.75%
5.70%
6.05%
févr. 2025
6.05%
8.35%
7.10%
janv. 2025
7.10%
6.87%
6.71%
déc. 2024
6.71%
6.57%
7.77%
nov. 2024
7.77%
8.89%
7.79%
oct. 2024
7.79%
8.25%
7.25%
sept. 2024
7.25%
6.38%
6.11%
août 2024
6.11%
6.13%
5.88%
juil. 2024
5.88%
5.64%
4.19%
juin 2024
4.19%
3.58%
4.72%
mai 2024
4.72%
3.59%
5.75%
avr. 2024
5.75%
7.46%
6.85%
mars 2024
6.85%
5.98%
5.71%
févr. 2024
5.71%
6.26%
6.61%
janv. 2024
6.58%
8.07%
7.65%
déc. 2023
7.63%
5.97%
5.46%
nov. 2023
5.46%
6.45%
6.08%
oct. 2023
6.08%
5.08%
7.67%
sept. 2023
7.67%
7.21%
8.53%
août 2023
8.52%
10.42%
9.30%
juil. 2023
9.30%
9.89%
11.15%
juin 2023
11.15%
8.83%
10.30%
mai 2023
10.30%
11.21%
10.14%
avr. 2023
10.14%
9.83%
8.90%
mars 2023
8.90%
8.08%
10.81%
févr. 2023
10.81%
8.75%
9.57%
janv. 2023
9.57%
8.55%
8.66%
déc. 2022
8.66%
8.09%
8.76%
nov. 2022
8.76%
7.15%
9.82%
oct. 2022
9.82%
8.86%
8.75%
sept. 2022
8.75%
8.03%
8.15%
août 2022
8.15%
7.63%
8.15%
juil. 2022
8.15%
7.54%
8.33%
juin 2022
8.33%
7.62%
7.24%
mai 2022
7.29%
7.94%
7.49%
avr. 2022
7.50%
7.62%
8.43%
mars 2022
8.43%
9.49%
6.44%
févr. 2022
6.44%
5.41%
5.65%
janv. 2022
5.65%
7.41%
5.71%
déc. 2021
5.71%
6.53%
6.36%
nov. 2021
6.36%
3.86%
3.19%
oct. 2021
3.19%
6.78%
4.01%
sept. 2021
4.01%
3.98%
2.31%
août 2021
2.31%
2.35%
1.93%
juil. 2021
1.93%
-1.12%
0.12%
juin 2021
0.12%
1.93%
1.82%
123
