SARB M3 Masse monétaire a/a mesure une variation en pourcentage de l’ensemble de la masse monétaire circulant dans l’économie sud-africaine au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année passée. C’est un reflet direct des finances dans l’économie nationale.

La masse monétaire M3 comprend les billets et les pièces en circulation, les fonds sur les comptes bancaires de règlement et courants, les dépôts à vue et d’épargne, les fonds institutionnels du marché monétaire, les accords de mise en pension et les titres de créance. De différents agrégats monétaires, M3 est le plus stable. Si, par exemple, seul le taux d’intérêt de l’épargne change, M1 et M2 sont redéployés, mais M3 reste constant.

En général, un rapport positif est supposé entre la croissance de la masse monétaire M3 et celle de l’inflation, de la croissance économique et du revenu. Cela indique qu’une masse monétaire insuffisante M3 a des impacts négatives sur les trois autres variables économiques. Une hausse de M3 devrait donc avoir un impact positif sur la monnaie, car les revenus et l’inflation augmenteront également en conséquence.

Dernières valeurs: