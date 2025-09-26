L’indice des prix PCE de base m/m montre la variation des prix d’un panier fixe de marchandises et services de consommation achetés par les résidents aux États-Unis au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Cet indicateur est également appelé « déflateur PCE ». Il tient compte des dépenses réelles et imputées des ménages en marchandises durables et non durables et en services. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus du calcul de l’indice de base en raison de leur forte volatilité.

L’indice est comparé à une base de 2009.

L’indice PCE est compris dans la mesure de l’inflation américaine, car sa croissance s’accompagne généralement d’une hausse des prix des marchandises et services.

Par rapport à un autre indicateur des prix à la consommation américain IPC,, la Réserve Fédérale américaine préfère utiliser le PCE pour analyser les conditions économiques. C’est parce que la formule de calcul PCE permet de tenir compte de l’impact des variations à court terme dans le comportement des consommateurs et d’ajuster le panier, pendant que l’ensemble du panier de consommation et les pondérations de ses éléments dans le calcul de l’IPC ne sont revus que tous les deux ans. Par conséquent, PCE fournit une jauge d’inflation plus complète.

La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs: