Statistics Sweden publie mensuellement des informations sur le commerce extérieur du pays. Parmi les publications, il y a l’indicateur de la balance commerciale des marchandises. La balance commerciale de la Suède montre un changement entre les exportations nationales et les importations au cours d’une période donnée. L’indice permet d’évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays. Les données pertinentes sont également soumises aux agences statistiques européennes, qui recueillent et publient des informations récapitulatives pour le marché européen.

Les principaux produits d’exportation de la Suède comprennent les machines, les voitures, les produits en papier, la pâte à papier et le bois. Les produits d’importation comprennent le pétrole et les produits pétroliers, le fer et l’acier, les aliments et les vêtements. Les principaux partenaires commerciaux de la Suède sont les pays de l’UE, ainsi que la Norvège, la Chine, les États-Unis et la Russie. Les informations commerciales relatives aux pays tiers sont recueillies à partir des déclarations déposées auprès des douanes suédoises pour toutes les marchandises qui traversent la frontière. Les données sur le commerce avec les États membres de l’UE sont recueillies à partir d’enquêtes.

Un déficit commercial se forme lorsque plus de marchandises et de services sont importés qu’exportés. Pour les pays à économie hautement développée, comme la Suède, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

Dernières valeurs: