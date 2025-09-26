Calendrier économique
Balance commerciale des marchandises en Suède (Sweden Goods Trade Balance)
|Bas
|Kr-8.9 B
|Kr5.9 B
|
Kr3.6 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Kr5.9 B
|
Kr-8.9 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Statistics Sweden publie mensuellement des informations sur le commerce extérieur du pays. Parmi les publications, il y a l’indicateur de la balance commerciale des marchandises. La balance commerciale de la Suède montre un changement entre les exportations nationales et les importations au cours d’une période donnée. L’indice permet d’évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays. Les données pertinentes sont également soumises aux agences statistiques européennes, qui recueillent et publient des informations récapitulatives pour le marché européen.
Les principaux produits d’exportation de la Suède comprennent les machines, les voitures, les produits en papier, la pâte à papier et le bois. Les produits d’importation comprennent le pétrole et les produits pétroliers, le fer et l’acier, les aliments et les vêtements. Les principaux partenaires commerciaux de la Suède sont les pays de l’UE, ainsi que la Norvège, la Chine, les États-Unis et la Russie. Les informations commerciales relatives aux pays tiers sont recueillies à partir des déclarations déposées auprès des douanes suédoises pour toutes les marchandises qui traversent la frontière. Les données sur le commerce avec les États membres de l’UE sont recueillies à partir d’enquêtes.
Un déficit commercial se forme lorsque plus de marchandises et de services sont importés qu’exportés. Pour les pays à économie hautement développée, comme la Suède, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé.
Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale des marchandises en Suède (Sweden Goods Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress