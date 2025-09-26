Les chiffres des suppressions d’emplois de Challenger a/a traduisent la variation en pourcentage des mises à pied communiquées par les employeurs au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur permet d’évaluer la condition du marché de l'emploi. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme défavorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme positives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deChallenger United Sates Suppressions d’emplois a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.