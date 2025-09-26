CalendrierSections

Challenger United Sates Suppressions d’emplois a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Challenger, Gray &amp; Christmas (Challenger, Gray & Christmas)
Secteur
Travail
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les chiffres des suppressions d’emplois de Challenger a/a traduisent la variation en pourcentage des mises à pied communiquées par les employeurs au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur permet d’évaluer la condition du marché de l'emploi. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme défavorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme positives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deChallenger United Sates Suppressions d’emplois a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
-68.3%
-1.6%
juin 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
mai 2025
47.0%
68.1%
62.7%
avr. 2025
62.7%
125.3%
204.8%
mars 2025
204.8%
68.6%
103.2%
févr. 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
janv. 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
déc. 2024
11.4%
30.8%
26.8%
nov. 2024
26.8%
33.4%
50.9%
oct. 2024
50.9%
30.2%
53.4%
sept. 2024
53.4%
22.1%
1.0%
août 2024
1.0%
46.8%
9.2%
juil. 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
juin 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
mai 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
avr. 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
mars 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
févr. 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
janv. 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
déc. 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
nov. 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
oct. 2023
8.8%
58.2%
sept. 2023
58.2%
225.3%
266.9%
août 2023
266.9%
-8.2%
juil. 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
juin 2023
25.2%
248.6%
286.7%
mai 2023
286.7%
227.2%
175.9%
avr. 2023
175.9%
200.2%
319.4%
mars 2023
319.4%
148.0%
410.1%
févr. 2023
410.1%
94.1%
440.0%
janv. 2023
440.0%
56.4%
129.1%
déc. 2022
129.1%
34.0%
416.5%
nov. 2022
416.5%
12.2%
48.3%
oct. 2022
48.3%
1.9%
67.6%
sept. 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
août 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
juil. 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
juin 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
mai 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
avr. 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
mars 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
févr. 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
janv. 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
déc. 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
nov. 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
oct. 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
sept. 2021
-84.9%
-43.3%
-86.4%
août 2021
-86.4%
-27.4%
-92.8%
juil. 2021
-92.8%
-6.5%
-88.0%
12345
