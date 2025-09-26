Calendrier économique
Prêts aux Sociétés non financières a/a en Suède (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)
Les prêts aux sociétés non financières de la Suède traduisent une variation du montant des prêts accordés aux sociétés non financières suédoises au cours du mois communiqué par rapport à la même période de l'année passée. L’indice est publié par Statistics Sweden et est disponible dans le cadre des statistiques mensuelles des marchés financiers.
Les sociétés non financières comprennent les sociétés qui se livrent à la production de marchandises commercialisables et de services non financiers. L’indicateur traduit tous les prêts accordés par les institutions monétaires et financières du pays à ces entreprises. À partir de 2020, les statistiques comprennent également des données sur les prêts des établissements de crédit au logement et les FIA (fonds d’investissement alternatifs).
Les données sont publiées par taille de prêt. La taille du prêt permet une estimation indirecte des types d’emprunteurs. Par exemple, les grandes entreprises demandent généralement des prêts plus importants. La publication est également divisée en deux parties par type de prêt :
- Découverts et prêts renouvelables en cours
- Prêts nouveaux et restructurés, à l’exclusion des découverts et des prêts renouvelables
L’indice est utilisé pour évaluer la production potentielle; il montre un changement des taux d’intérêt et traduit l’humeur des consommateurs. La croissance de l’indice suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Par conséquent, une hausse des prêts NFC peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne suédoise.
