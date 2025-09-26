L’indicateur m/m des stocks de gros montre une variation de la quantité de marchandises détenus en stocks par les grossistes à la fin du mois communiqué par rapport au mois précédent. Seules les marchandises destinées à la revente sont prises en compte. Les biens des entreprises et les marchandises stockés sur le territoire de la société mais n’appartenant pas à celui-ci sont exclus du calcul.

L’indicateur est basé sur une enquête menée auprès de plus de 4500 entreprises de vente en gros à travers le pays. L’échantillon est mis à jour trimestriellement. Les données recueillies sont ajustées en tenant compte des fluctuations saisonnières et des spécificités des périodes de négociation.

Les stocks de gros sont rarement interprétés séparément. Les économistes considèrent souvent cet indicateur avec le volume des ventes en gros. En général, le rapport des ventes des stocks est estimé. Cette estimation pourrait suggérer une croissance ou une baisse de la production dans un proche avenir. Par exemple, si les stocks croissent plus lentement que les ventes, il y a une pénurie de produits et on peut s’attendre à une croissance de la production. Inversement, le surstockage en gros suggère une offre excédentaire et un possible ralentissement à court terme de la production.

La production apporte une contribution considérable au PIB national, c’est pourquoi une forte hausse ou baisse des stocks de gros peut affecter indirectement les cours en dollars.

Dernières valeurs: