Stocks de gros aux États-Unis m/m (United States Wholesale Inventories m/m)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau de recensement (Census Bureau)
Secteur
Affaires
Bas -0.2% 0.1%
0.0%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.2%
-0.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur m/m des stocks de gros montre une variation de la quantité de marchandises détenus en stocks par les grossistes à la fin du mois communiqué par rapport au mois précédent. Seules les marchandises destinées à la revente sont prises en compte. Les biens des entreprises et les marchandises stockés sur le territoire de la société mais n’appartenant pas à celui-ci sont exclus du calcul.

L’indicateur est basé sur une enquête menée auprès de plus de 4500 entreprises de vente en gros à travers le pays. L’échantillon est mis à jour trimestriellement. Les données recueillies sont ajustées en tenant compte des fluctuations saisonnières et des spécificités des périodes de négociation.

Les stocks de gros sont rarement interprétés séparément. Les économistes considèrent souvent cet indicateur avec le volume des ventes en gros. En général, le rapport des ventes des stocks est estimé. Cette estimation pourrait suggérer une croissance ou une baisse de la production dans un proche avenir. Par exemple, si les stocks croissent plus lentement que les ventes, il y a une pénurie de produits et on peut s’attendre à une croissance de la production. Inversement, le surstockage en gros suggère une offre excédentaire et un possible ralentissement à court terme de la production.

La production apporte une contribution considérable au PIB national, c’est pourquoi une forte hausse ou baisse des stocks de gros peut affecter indirectement les cours en dollars.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Stocks de gros aux États-Unis m/m (United States Wholesale Inventories m/m)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025 préliminaire.
-0.2%
0.1%
0.0%
juil. 2025
0.1%
0.2%
0.2%
juil. 2025 préliminaire.
0.2%
0.1%
0.1%
juin 2025
0.1%
0.2%
0.2%
juin 2025 préliminaire.
0.2%
1.3%
-0.3%
mai 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
mai 2025 préliminaire.
-0.3%
0.6%
0.1%
avr. 2025
0.2%
-0.4%
-0.4%
avr. 2025 préliminaire.
-0.4%
0.4%
0.4%
mars 2025
0.4%
0.5%
0.5%
mars 2025 préliminaire.
0.5%
0.2%
0.5%
févr. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
févr. 2025 préliminaire.
0.3%
0.2%
0.8%
janv. 2025
0.8%
0.7%
0.7%
janv. 2025 préliminaire.
0.7%
-0.3%
-0.4%
déc. 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
déc. 2024 préliminaire.
-0.5%
-0.4%
-0.1%
nov. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
nov. 2024 préliminaire.
-0.2%
0.2%
0.1%
oct. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
oct. 2024 préliminaire.
0.2%
-0.1%
-0.2%
sept. 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
sept. 2024 préliminaire.
-0.1%
-0.3%
0.2%
août 2024
0.1%
0.2%
0.2%
août 2024 préliminaire.
0.2%
0.2%
0.3%
juil. 2024
0.2%
0.3%
0.3%
juil. 2024 préliminaire.
0.3%
0.0%
0.1%
juin 2024
0.2%
0.2%
0.2%
juin 2024 préliminaire.
0.2%
0.3%
0.6%
mai 2024
0.6%
0.6%
0.6%
mai 2024 préliminaire.
0.6%
0.0%
0.2%
avr. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
avr. 2024 préliminaire.
0.2%
-0.1%
-0.4%
mars 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
mars 2024 préliminaire.
-0.4%
0.5%
0.4%
févr. 2024
0.5%
0.5%
0.5%
févr. 2024 préliminaire.
0.5%
-0.3%
-0.2%
janv. 2024
-0.3%
-0.1%
-0.1%
janv. 2024 préliminaire.
-0.1%
0.3%
0.4%
déc. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
déc. 2023 préliminaire.
0.4%
-0.2%
-0.4%
nov. 2023
-0.2%
-0.2%
nov. 2023 préliminaire.
-0.2%
-0.3%
oct. 2023
-0.4%
-0.2%
-0.2%
oct. 2023 préliminaire.
-0.2%
0.0%
0.1%
sept. 2023
0.2%
0.0%
0.0%
sept. 2023 préliminaire.
0.0%
-0.2%
-0.1%
août 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
août 2023 préliminaire.
-0.1%
-0.2%
-0.2%
juil. 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
Exporter

