Calendrier économique
Stocks de gros aux États-Unis m/m (United States Wholesale Inventories m/m)
|Bas
|-0.2%
|0.1%
|
0.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.2%
|
-0.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur m/m des stocks de gros montre une variation de la quantité de marchandises détenus en stocks par les grossistes à la fin du mois communiqué par rapport au mois précédent. Seules les marchandises destinées à la revente sont prises en compte. Les biens des entreprises et les marchandises stockés sur le territoire de la société mais n’appartenant pas à celui-ci sont exclus du calcul.
L’indicateur est basé sur une enquête menée auprès de plus de 4500 entreprises de vente en gros à travers le pays. L’échantillon est mis à jour trimestriellement. Les données recueillies sont ajustées en tenant compte des fluctuations saisonnières et des spécificités des périodes de négociation.
Les stocks de gros sont rarement interprétés séparément. Les économistes considèrent souvent cet indicateur avec le volume des ventes en gros. En général, le rapport des ventes des stocks est estimé. Cette estimation pourrait suggérer une croissance ou une baisse de la production dans un proche avenir. Par exemple, si les stocks croissent plus lentement que les ventes, il y a une pénurie de produits et on peut s’attendre à une croissance de la production. Inversement, le surstockage en gros suggère une offre excédentaire et un possible ralentissement à court terme de la production.
La production apporte une contribution considérable au PIB national, c’est pourquoi une forte hausse ou baisse des stocks de gros peut affecter indirectement les cours en dollars.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deStocks de gros aux États-Unis m/m (United States Wholesale Inventories m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress