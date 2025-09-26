Pour l’indice mensuel des prix des importations, les prix sont calculés en euros (les devises étrangères sont converties au taux de change en vigueur), qui sont encourus par l’importateur à la frontière allemande, ceux ne sont pas des prix catalogue. En matière de commerce, ces prix reçoivent le suffixe CIF (coût, assurance, fret), qui décrit également le lieu de la collecte des prix. Pour l’importateur, cela indique d’une part des coûts plus élevés, mais d’autre part aussi un risque plus faible. Les prix ne comprennent pas les charges publiques telles que les droits de douane ou les taxes. Les prix à l’importation sont recueillis dans environ 4 900 points d'observation par environ 3 600 représentants des prix.

L’indice peut être décrit comme la moyenne pondérée des chiffres de variation de prix individuels formés pour une sélection représentative de marchandises importés (appelés représentants des prix). Les pondérations de l’indice pour les marchandises sélectionnées sont axées sur les valeurs d’importation correspondantes des statistiques du commerce extérieur pour l’année de base respective.

Les séries de prix individuelles sont normalisées selon une année de base (= 100). Pour certains marchandises du commerce mondial – par exemple les céréales et les métaux – les cotations boursières internationales sont également utilisées. Pour s’assurer que les valeurs mensuelles d’une série de prix individuelle ne traduisent que les variations de prix « pures », des procédures d’ajustement sont utilisées pour les variations de qualité.

L’indice est calculé selon la formule dite de Laspeyres. Cela indique que les chiffres de pondération de l’année de base en cours restent inchangés jusqu’à ce que l’indice soit converti en une nouvelle année de base. La prochaine année de base sera 2020, la dernière en date est 2010.

L’indice des prix à l’importation m/m mesure les variations de prix du mois respectif par rapport au mois précédent.

Les indices des prix à l’exportation et des prix à l’importation sont utilisés pour calculer les conditions de vente, qui est une mesure de la force économique d’une économie dans la concurrence internationale. Si les prix à l’importation baissent par rapport aux prix à l’exportation, les conditions de vente s’améliorent. Ceci est considéré comme positif pour l’économie et peut avoir un impact favorable sur la monnaie. Cependant, la hausse des prix à l’importation augmente l’inflation, ce qui peut avoir un impact positif sur la monnaie à court terme.

Dernières valeurs: