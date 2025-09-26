L’indice des prix du PIB t/t montre les variations des prix des marchandises et services compris dans le calcul du PIB au cours PIB d’un trimestre par rapport au trimestre précédent.

Il s’agit d’un indicateur de l’inflation, qui permet d’évaluer la dépendance de la variation du PIB à l’égard des variations des prix au cours de la période en cours. L’ajustement pour l’inflation dans le calcul du PIB permet d’estimer correctement les variations réelles de la production de marchandises et de services. Les valeurs de la période en cours et de la période précédente ne peuvent pas être correctement comparées sans cet indice.

L’indice est calculé comme le rapport entre le PIB nominal (exprimé en prix du marché de l’année en cours) et le PIB réel (en prix de base de l’année 2009) multiplié par 100.

L’indice des prix du PIB diffère des autres indices populaires reflétant le taux d’inflation (par exemple l’IPC)sur les points suivants:

Outre les dépenses de consommation, l’indice des prix du PIB comprend les investissements des administrations publiques et des entreprises.

L’IPC est calculé en fonction d’un panier de consommation statique de l’année de base, tandis que l’indice des prix du PIB n’est pas lié à une liste fixe de marchandises et services fabriqués. Au lieu de cela, il prend en compte tout ce qui a été produit dans le pays au cours de la période donnée. Les variations dans la structure de consommation ou l’émergence de nouvelles positions sont automatiquement reflétés dans le calcul de l’indice.

Par rapport à l’IPC, l’indice des prix du PIB ne tient pas compte des variations des prix des marchandises importés.

Contrairement aux indices mensuels des prix, l’indice des prix du PIB est calculé trimestriellement.

La croissance de l’indice des prix du PIB indique généralement une hausse de l’inflation. Cela peut affecter positivement les cours du dollar.

Dernières valeurs: