Calendrier économique
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)
|Moyen
|17.8 K
|
25.5 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
17.8 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions est le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission qui traduit la différence entre le volume total des positions à terme longues et courtes sur l’indice Nasdaq 100 existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Les données correspondent aux positions détenues principalement par les participants sur les marchés à terme des bourses de Chicago et New York. L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur le Nasdaq 100 aux États-Unis.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).
