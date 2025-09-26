CalendrierSections

CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Moyen 17.8 K
25.5 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
17.8 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions est le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission qui traduit la différence entre le volume total des positions à terme longues et courtes sur l’indice Nasdaq 100 existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Les données correspondent aux positions détenues principalement par les participants sur les marchés à terme des bourses de Chicago et New York. L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur le Nasdaq 100 aux États-Unis.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
17.8 K
25.5 K
9 sept. 2025
25.5 K
15.4 K
2 sept. 2025
15.4 K
36.1 K
26 août 2025
36.1 K
33.8 K
19 août 2025
33.8 K
42.3 K
12 août 2025
42.3 K
33.8 K
5 août 2025
33.8 K
35.0 K
29 juil. 2025
35.0 K
30.7 K
22 juil. 2025
30.7 K
34.9 K
15 juil. 2025
34.9 K
31.2 K
8 juil. 2025
31.2 K
27.1 K
1 juil. 2025
27.1 K
16.5 K
24 juin 2025
16.5 K
15.7 K
17 juin 2025
15.7 K
17.7 K
10 juin 2025
17.7 K
14.7 K
3 juin 2025
14.7 K
17.0 K
27 mai 2025
17.0 K
14.5 K
20 mai 2025
14.5 K
19.5 K
13 mai 2025
19.5 K
32.8 K
6 mai 2025
32.8 K
30.9 K
29 avr. 2025
30.9 K
37.7 K
22 avr. 2025
37.7 K
31.8 K
15 avr. 2025
31.8 K
24.3 K
8 avr. 2025
24.3 K
15.2 K
1 avr. 2025
15.2 K
8.7 K
25 mars 2025
8.7 K
23.0 K
18 mars 2025
23.0 K
22.7 K
11 mars 2025
22.7 K
21.8 K
4 mars 2025
21.8 K
25.8 K
25 févr. 2025
25.8 K
9.8 K
18 févr. 2025
9.8 K
13.4 K
11 févr. 2025
13.4 K
19.0 K
4 févr. 2025
19.0 K
30.7 K
28 janv. 2025
30.7 K
18.5 K
21 janv. 2025
18.5 K
10.5 K
14 janv. 2025
10.5 K
18.8 K
7 janv. 2025
18.8 K
27.2 K
24 déc. 2024
27.2 K
36.1 K
17 déc. 2024
36.1 K
35.6 K
10 déc. 2024
35.6 K
29.7 K
3 déc. 2024
29.7 K
19.5 K
26 nov. 2024
19.5 K
19.8 K
19 nov. 2024
19.8 K
16.4 K
12 nov. 2024
16.4 K
16.1 K
5 nov. 2024
16.1 K
5.1 K
29 oct. 2024
5.1 K
2.7 K
22 oct. 2024
2.7 K
1.4 K
15 oct. 2024
1.4 K
13.3 K
8 oct. 2024
13.3 K
16.1 K
1 oct. 2024
16.1 K
16.0 K
