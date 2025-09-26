NAV Taux de chômage n.d.a. traduit une variation du taux de résidents actuellement au chômage par rapport à la population active civile totale. Le Taux de Chômage en Norvège est mesuré à base des données fournies par l’Administration Norvégienne du Travail et de la Protection Sociale (NAV).

Les chômeurs sont définis comme des résidents norvégiens âgés de 16 à 65 ans qui étaient prêts à commencer à travailler mais n’ont pas travaillé au cours de la semaine communiquée, qui ont cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes en postulant directement auprès d’une agence pour l’emploi ou d’un employeur, ou en répondant à une offre d’emploi.

L’Administration Norvégienne du Travail et de la Protection Sociale (NAV) recueille des données sur le chômage sur la base des demandes soumises à NAV par les demandeurs d’emploi. Seules les demandes soumises ou mises à jour au cours des deux semaines précédentes sont comprises dans le rapport.

L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état du marché du travail. Il ne s’agit pas d’un indicateur prévisionnel, alors que sa croissance ou son déclin est le résultat de variations dans la situation économique.

Le chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela croît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des lectures d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme négatives pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: