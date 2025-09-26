ISM Prix non manufacturiers payés est l’un des quatre indicateurs diffus, sur la base desquels l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit les variations dans les prix payés par les entreprises des fournisseurs dans le processus de préparation des services.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment si les prix des marchandises et services utilisés dans la production ont baissé, crû ou n’ont pas changé au cours du dernier mois. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice ISM des prix payés non manufacturiers est généralement étroitement corrélé avec d’autres données publiées par Bureau des Statistiques sur l'Emploi. La croissance des prix intermédiaires dans le secteur des services peut servir d’indicateur de premier plan de l’inflation: les producteurs doivent payer plus cher des fournisseurs, c’est pourquoi le prix du produit final est susceptible de croître.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs: