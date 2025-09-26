CalendrierSections

ISM États-Unis Prix non manufacturiers payés (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Institute de Gestion des Approvisionnement (Institute for Supply Management)
Secteur
Affaires
Haut N/D 69.6
69.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
ISM Prix non manufacturiers payés est l’un des quatre indicateurs diffus, sur la base desquels l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit les variations dans les prix payés par les entreprises des fournisseurs dans le processus de préparation des services.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment si les prix des marchandises et services utilisés dans la production ont baissé, crû ou n’ont pas changé au cours du dernier mois. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice ISM des prix payés non manufacturiers est généralement étroitement corrélé avec d’autres données publiées par Bureau des Statistiques sur l'Emploi. La croissance des prix intermédiaires dans le secteur des services peut servir d’indicateur de premier plan de l’inflation: les producteurs doivent payer plus cher des fournisseurs, c’est pourquoi le prix du produit final est susceptible de croître.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM États-Unis Prix non manufacturiers payés (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
69.6
69.9
juil. 2025
69.9
67.5
67.5
juin 2025
67.5
66.5
68.7
mai 2025
68.7
63.8
65.1
avr. 2025
65.1
62.9
60.9
mars 2025
60.9
58.4
62.6
févr. 2025
62.6
58.8
60.4
janv. 2025
60.4
62.6
64.4
déc. 2024
64.4
57.7
58.2
nov. 2024
58.2
57.8
58.1
oct. 2024
58.1
57.8
59.4
sept. 2024
59.4
57.3
57.3
août 2024
57.3
57.4
57.0
juil. 2024
57.0
57.2
56.3
juin 2024
56.3
58.7
58.1
mai 2024
58.1
54.4
59.2
avr. 2024
59.2
56.3
53.4
mars 2024
53.4
61.5
58.6
févr. 2024
58.6
62.6
64.0
janv. 2024
64.0
54.5
56.7
déc. 2023
57.4
61.7
58.3
nov. 2023
58.3
63.5
58.6
oct. 2023
58.6
63.2
58.9
sept. 2023
58.9
60.1
58.9
août 2023
58.9
55.1
56.8
juil. 2023
56.8
52.1
54.1
juin 2023
54.1
53.3
56.2
mai 2023
56.2
57.8
59.6
avr. 2023
59.6
59.9
59.5
mars 2023
59.5
65.2
65.6
févr. 2023
65.6
64.5
67.8
janv. 2023
67.8
65.5
68.1
déc. 2022
67.6
71.5
70.0
nov. 2022
70.0
73.6
70.7
oct. 2022
70.7
71.3
68.7
sept. 2022
68.7
69.8
71.5
août 2022
71.5
76.5
72.3
juil. 2022
72.3
81.6
80.1
juin 2022
80.1
83.9
82.1
mai 2022
82.1
84.9
84.6
avr. 2022
84.6
84.1
83.8
mars 2022
83.8
83.3
83.1
févr. 2022
83.1
83.0
82.3
janv. 2022
82.3
83.0
83.9
déc. 2021
82.5
83.6
82.3
nov. 2021
82.3
80.9
82.9
oct. 2021
82.9
76.9
77.5
sept. 2021
77.5
79.3
75.4
août 2021
75.4
81.6
82.3
juil. 2021
82.3
80.6
79.5
123
