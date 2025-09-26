L’Indice de Prix à la Consommation (IPC) m/m traduit les évolutions dans les prix d’un panier fixe de marchandises et services d’un point de vue du consommateur dans le mois indiqué par rapport au mois précédant. Le calcul comprend les dépenses dans tous les principaux segments de la consommation privée, tels que l’alimentation, les vêtements, les paiements, les dépenses de logement, la santé, la communication, etc. La croissance de l’IPC peut favorablement affecter les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) France m/m (France Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.