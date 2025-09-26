CalendrierSections

EIA États-Unis Variation de la production d’essence (EIA United States Gasoline Production Change)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
U.S. Administration de l’information sur l’énergie (U.S. Energy Information Administration)
Secteur
Affaires
Bas 0.300 M 0.279 M
-0.180 M
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.044 M
0.300 M
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

la variation de la production d’essence de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) est une caractéristique indirecte de la demande et de la consommation de pétrole aux États-Unis. L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

Une croissance de la production d’essence prévoit indirectement une croissance à court terme de la demande de pétrole brut. La demande d’essence est un indicateur variable selon les variations saisonnières. Par exemple, la consommation d’essence croît en été, car les gens commencent à voyager en voiture. une variation dans la production d’essence aux États-Unis provoque rarement une volatilité des prix du carburant. Les analystes interprètent généralement les chiffres avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deEIA États-Unis Variation de la production d’essence (EIA United States Gasoline Production Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
19 sept. 2025
0.300 M
0.279 M
-0.180 M
12 sept. 2025
-0.180 M
-0.173 M
-0.285 M
5 sept. 2025
-0.285 M
-0.293 M
-0.109 M
29 août 2025
-0.109 M
0.116 M
0.427 M
22 août 2025
0.427 M
0.110 M
-0.259 M
15 août 2025
-0.259 M
-0.020 M
0.010 M
8 août 2025
0.010 M
0.217 M
-0.239 M
1 août 2025
-0.239 M
0.002 M
0.676 M
25 juil. 2025
0.676 M
0.915 M
0.282 M
18 juil. 2025
0.282 M
-0.246 M
-0.815 M
11 juil. 2025
-0.815 M
-0.640 M
0.278 M
4 juil. 2025
0.278 M
-0.433 M
-0.491 M
27 juin 2025
-0.491 M
-0.976 M
0.008 M
20 juin 2025
0.008 M
-0.600 M
0.386 M
13 juin 2025
0.386 M
0.407 M
0.681 M
6 juin 2025
0.681 M
-0.217 M
-0.714 M
30 mai 2025
-0.714 M
0.139 M
0.190 M
23 mai 2025
0.190 M
0.248 M
0.178 M
16 mai 2025
0.178 M
0.387 M
-0.327 M
9 mai 2025
-0.327 M
-0.218 M
0.253 M
2 mai 2025
0.253 M
-0.207 M
-0.616 M
25 avr. 2025
-0.616 M
0.299 M
0.661 M
18 avr. 2025
0.661 M
0.097 M
0.466 M
11 avr. 2025
0.466 M
0.008 M
-0.338 M
4 avr. 2025
-0.338 M
0.005 M
0.062 M
28 mars 2025
0.062 M
0.154 M
-0.401 M
21 mars 2025
-0.401 M
-0.025 M
0.067 M
14 mars 2025
0.067 M
0.081 M
-0.078 M
7 mars 2025
-0.078 M
0.269 M
0.464 M
28 févr. 2025
0.464 M
-0.050 M
-0.020 M
21 févr. 2025
-0.020 M
0.050 M
-0.156 M
14 févr. 2025
-0.156 M
-0.021 M
0.180 M
7 févr. 2025
0.180 M
0.018 M
-0.027 M
31 janv. 2025
-0.027 M
0.029 M
-0.044 M
24 janv. 2025
-0.044 M
0.771 M
-0.043 M
17 janv. 2025
-0.043 M
0.744 M
0.397 M
10 janv. 2025
0.397 M
0.315 M
-0.081 M
3 janv. 2025
-0.081 M
-0.657 M
-0.959 M
27 déc. 2024
-0.959 M
-0.243 M
0.051 M
20 déc. 2024
0.051 M
-0.385 M
-0.173 M
13 déc. 2024
-0.173 M
-0.053 M
0.549 M
6 déc. 2024
0.549 M
0.222 M
-0.248 M
29 nov. 2024
-0.248 M
0.260 M
0.457 M
22 nov. 2024
0.457 M
-0.314 M
-0.980 M
15 nov. 2024
-0.980 M
-0.274 M
0.559 M
8 nov. 2024
0.559 M
-0.131 M
0.013 M
1 nov. 2024
0.013 M
-0.107 M
-0.259 M
25 oct. 2024
-0.259 M
0.071 M
0.666 M
18 oct. 2024
0.666 M
-0.465 M
-0.941 M
11 oct. 2024
-0.941 M
0.096 M
0.627 M
12345678...11
