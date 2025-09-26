la variation de la production d’essence de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) est une caractéristique indirecte de la demande et de la consommation de pétrole aux États-Unis. L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

Une croissance de la production d’essence prévoit indirectement une croissance à court terme de la demande de pétrole brut. La demande d’essence est un indicateur variable selon les variations saisonnières. Par exemple, la consommation d’essence croît en été, car les gens commencent à voyager en voiture. une variation dans la production d’essence aux États-Unis provoque rarement une volatilité des prix du carburant. Les analystes interprètent généralement les chiffres avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.

Dernières valeurs: