US Employment Cost Index t/t est un rapport du département de l'emploi aux États-Unis. Il mesure la croissance de la rémunération des employés au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. L’indice est calculé sur la base d’enquêtes auprès des employeurs au cours du dernier mois de chaque trimestre.

Le calcul de l’indice comprend les salaires, les avantages sociaux et les primes versés des salariés à tous les niveaux de l’entreprise. L’indice tient compte d’un large éventail de prestations et de paiements supplémentaires, tels que les congés annuels et compensatoires, les congés de maladie, les paiements d’assurance, les retraites. Le coût de l’emploi est mesuré pour les salariés d’entreprises privées, d’institutions publiques et d’organismes locaux autonomes (également appelés travailleurs civils). L’indice ne comprend pas les paiements des salariés du gouvernement fédéral, au personnel militaire, des salariés des entreprises agricoles, des bénévoles et autres travailleurs non rémunérés, des salariés des ménages privés et des travailleurs autonomes. L’indice est calculé séparément pour différents secteurs (la classification NAICS est utilisée).

L’indice est une valeur pondérée de la variation moyenne totale des salaires, tandis que les éléments de l’industrie ont des pondérations fixes. Les éléments structurels sont triées par trois principaux secteurs de l’immobilier: les entreprises privées (59 catégories), les autorités étatiques et locales (13 catégories).

Les analystes interprètent l’indice comme une mesure de l’inflation des salaires, qui montre si les coûts de main-d’œuvre dans le pays croissent ou baissent. Si les salaires croissent, l’inflation globale dans le pays croît également, car la hausse des coûts de rémunération des employeurs entraîne une hausse du coût final des services ou des marchandises produits. Ceci, à son tour, fournit à la Réserve Fédérale des informations pour l’élaboration de la politique économique.

La croissance des coûts de l’emploi est considérée comme positive pour le dollar américain, car elle est une indication de la croissance de l’inflation.

