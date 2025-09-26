CalendrierSections

Indice des Prix des Produits de Base de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) a/a. (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Banque de Réserve Australienne. (Reserve Bank of Australia)
Secteur
Prix
Bas -4.3% -9.2%
-9.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-2.0%
-4.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice annuel des prix des produits de base de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) mesure la variation moyenne pondérée des prix des produits de base au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente.

Chacune des valeurs utilisées pour le calcul de l’indice reçoit une certaine pondération, qui traduit son importance dans le volume total des exportations pour la période de base. Les pondérations de divers articles de produits sont mises à jour chaque année et calculées en fonction des valeurs des exportations. ​pour les deux exercices financiers précédents. La période de base actuelle est fixée à 2011-2012; l’indice de référence pour cette année est égal à 100.

La liste actuelle comprend plus de 20 marchandises exportées par l’Australie, qui représentent environ 90% des recettes d’exportation du pays. La Banque de Réserve d’Australie revoit régulièrement les composantes de l’indice pour s’assurer qu’elles traduisent toutes les positions principales. La liste est revue environ tous les cinq ans. Les calculs sont basés sur les valeurs moyennes pondérées des prix contractuels et au comptant fournies par le Bureau australien des statistiques.

L’Australie dispose d’ une économie de type export. Son développement dépend en grande partie des prix à l’exportation des produits primaires, du minerai de fer à l’alimentation (viande, lait, produits végétaux). La variation des prix peut avoir un impact considérable sur les flux de trésorerie et l’activité économique dans le pays. Par conséquent, la croissance de l’indice des matières premières peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix des Produits de Base de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) a/a. (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
juil. 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
juin 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
mai 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
avr. 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
mars 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
févr. 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
janv. 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
déc. 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
nov. 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
oct. 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
sept. 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
août 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
juil. 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
juin 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
mai 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
avr. 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
mars 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
févr. 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
janv. 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
déc. 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
nov. 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
oct. 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
sept. 2023
-22.0%
-22.9%
août 2023
-23.2%
-23.8%
juil. 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
juin 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
mai 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
avr. 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
mars 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
févr. 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
janv. 2023
10.6%
21.9%
14.1%
déc. 2022
15.6%
24.8%
19.6%
nov. 2022
19.1%
20.3%
31.6%
oct. 2022
22.4%
26.2%
31.9%
sept. 2022
30.6%
21.4%
23.3%
août 2022
21.7%
21.5%
10.3%
juil. 2022
14.1%
20.1%
29.2%
juin 2022
24.3%
38.2%
34.7%
mai 2022
30.4%
38.2%
40.3%
avr. 2022
39.9%
49.7%
39.6%
mars 2022
40.9%
10.0%
34.0%
févr. 2022
16.7%
33.1%
22.2%
janv. 2022
25.3%
15.3%
28.7%
déc. 2021
25.7%
30.0%
36.7%
nov. 2021
36.2%
45.7%
42.8%
oct. 2021
40.7%
28.0%
36.8%
sept. 2021
37.4%
46.9%
49.3%
août 2021
50.3%
65.8%
62.3%
juil. 2021
59.9%
53.6%
50.1%
Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

