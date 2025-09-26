L’indice annuel des prix des produits de base de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) mesure la variation moyenne pondérée des prix des produits de base au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente.

Chacune des valeurs utilisées pour le calcul de l’indice reçoit une certaine pondération, qui traduit son importance dans le volume total des exportations pour la période de base. Les pondérations de divers articles de produits sont mises à jour chaque année et calculées en fonction des valeurs des exportations. ​pour les deux exercices financiers précédents. La période de base actuelle est fixée à 2011-2012; l’indice de référence pour cette année est égal à 100.

La liste actuelle comprend plus de 20 marchandises exportées par l’Australie, qui représentent environ 90% des recettes d’exportation du pays. La Banque de Réserve d’Australie revoit régulièrement les composantes de l’indice pour s’assurer qu’elles traduisent toutes les positions principales. La liste est revue environ tous les cinq ans. Les calculs sont basés sur les valeurs moyennes pondérées des prix contractuels et au comptant fournies par le Bureau australien des statistiques.

L’Australie dispose d’ une économie de type export. Son développement dépend en grande partie des prix à l’exportation des produits primaires, du minerai de fer à l’alimentation (viande, lait, produits végétaux). La variation des prix peut avoir un impact considérable sur les flux de trésorerie et l’activité économique dans le pays. Par conséquent, la croissance de l’indice des matières premières peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: