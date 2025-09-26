L’indicateur du climat des affaires (IMC) évalue chaque mois les conditions de développement du secteur manufacturier dans la zone euro. L’indicateur est axé sur une analyse factorielle impliquant des enquêtes auprès des principaux représentants de l’industrie. La taille de l’échantillon pour la zone euro est d’environ 20 000 entreprises représentant tous les secteurs de l’industrie manufacturière de la zone euro. Le nombre d’entreprises par pays est sélectionné en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.

Contrairement à l’indice de confiance dans l’industrie,qui est calculé sur la base de trois valeurs, l’IMC est calculé à l’aide de cinq variables. Le calcul comprend les résultats d’une enquête sur les volumes de production, le nombre de nouvelles commandes pour la consommation intérieure et pour l’exportation, les stocks pour les trois derniers mois et les perspectives pour les volumes de production.

Les personnes interrogées sont invitées à fournir une évaluation qualitative des variables ci-dessus : si la condition s’est améliorée, s’est détériorée ou est demeurée stables.

L’indice du climat des affaires est un indicateur de l’évolution du secteur manufacturier de la zone euro. En raison de sa nature généralisée, il traduit une image relative de la situation des affaires dans la zone euro. Les économistes le considèrent comme l’un des indicateurs composites du développement économique. La croissance de l’IMC témoigne de l’amélioration des conditions du secteur manufacturier et constitue un indicateur de premier plan de la production. Les investisseurs interprètent la croissance de l’indice comme un signal d’augmentation de l’investissement. Les variations de l’indice ont généralement un impact faible et à court terme sur les cours de l’euro. Cependant, les mouvements brusques du graphique de l’indice sont généralement considérés comme un indicateur sérieux de l’évolution des conditions économiques.

