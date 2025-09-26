Calendrier économique
Crédit au Secteur Privé de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|Bas
|0.7%
|0.6%
|
0.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
0.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La Banque de Réserve d’Australie du Crédit du Secteur Privé (RBA) m/m traduit l’évolution du montant des crédits accordés aux particuliers et aux sociétés au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
Les crédits émis aux ménages et aux entreprises privées définissent le niveau de développement du secteur bancaire du pays, le bien-être des consommateurs et, en partie, les ventes au détail en Australie. Cet indicateur n’est pas prédictif : les gens contractent généralement plus de prêts lorsque le taux d’intérêt diminue ou lorsque le marché du travail se développe (les ménages deviennent plus confiants dans les futurs revenus). Ce chiffre est rarement interprété comme un indicateur distinct et est généralement analysé conjointement avec d’autres indicateurs, tels que les dépenses de consommation, les salaires, l’évolution du secteur bancaire.
En général, la croissance du crédit au secteur privé en Australie est considérée comme favorable au dollar australien, car elle indique une augmentation de l’activité économique.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCrédit au Secteur Privé de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
