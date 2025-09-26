La Banque de Réserve d’Australie du Crédit du Secteur Privé (RBA) m/m traduit l’évolution du montant des crédits accordés aux particuliers et aux sociétés au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

Les crédits émis aux ménages et aux entreprises privées définissent le niveau de développement du secteur bancaire du pays, le bien-être des consommateurs et, en partie, les ventes au détail en Australie. Cet indicateur n’est pas prédictif : les gens contractent généralement plus de prêts lorsque le taux d’intérêt diminue ou lorsque le marché du travail se développe (les ménages deviennent plus confiants dans les futurs revenus). Ce chiffre est rarement interprété comme un indicateur distinct et est généralement analysé conjointement avec d’autres indicateurs, tels que les dépenses de consommation, les salaires, l’évolution du secteur bancaire.

En général, la croissance du crédit au secteur privé en Australie est considérée comme favorable au dollar australien, car elle indique une augmentation de l’activité économique.

Dernières valeurs: