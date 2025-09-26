Le rapport hebdomadaire JPY Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme JPY longues et courtes existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Ce rapport ne comprend que le marché à terme des États-Unis (bourses de Chicago et de New York), et cet indice est le montant total de la position d’achat JPY aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

Le rapport est considéré comme un indicateur pour analyser le sentiment du marché et de nombreux traders spéculatifs utilisent les données pour les aider à décider de prendre ou non une position longue ou courte.

Ces données sont publiées chaque vendredi à 15h30, heure de l’Est, en attendant un jour férié aux États-Unis, pour traduire les engagements des traders le mardi précédent.

La croissance du montant des positions spéculatives longues en yen est une indication indirecte de la hausse de l’activité sur le marché du yen. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées, par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs: