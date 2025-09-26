L’indice des services m/m traduit une variation en pourcentage de la quantité totale de services fournis en Corée du Sud au cours du mois dernier par rapport au mois précédent. La croissance de l’indicateur peut favorablement affecter les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Index des services m/m de la Corée du Sud (South Korea Index of Services m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.