La Banque Centrale du Brésil (BCB) calcule des statistiques budgétaires consolidées pour le secteur public, y compris la dette nette et les besoins de financement, affichés dans le solde budgétaire nominal et le solde budgétaire primaire du Brésil. Chaque mois, un rapport sur les Statistiques Fiscales est publié, traduisant l’excédent nominal.

La différence entre les recettes et les dépenses du gouvernement est le résultat financier, dont les calculs sont effectués à l’aide des résultats nominaux, opérationnels et primaires.

Le résultat nominal fait référence à la différence entre le mouvement total des revenus (y compris les investissements financiers) et le total des dépenses (y compris les charges d’intérêts), ce qui correspond aux besoins de financement du secteur public (NFSP).

Le résultat d’exploitation correspond au résultat nominal moins le retraitement monétaire de la dette nette, utilisé pour laisser de côté l’impact de l’inflation.

Le résultat primaire correspond au résultat nominal excluant la partie se référant à l’intérêt nominal (intérêt réel plus retraitement monétaire) qui se concentre sur la dette nette, afin de vérifier la réalisation de l’objectif fixé dans la Loi d’Orientation Budgétaire (LDO).

L’Excédent Nominal se produit lorsque le gouvernement fait un excédent primaire, paie des intérêts sur la dette du pays et obtient toujours un résultat positif, qui est utilisé pour réduire la dette publique du Brésil (dette publique / PIB).

Une valeur positive du solde budgétaire nominal indique qu’il y a eu un excédent de capital budgétaire, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le réal brésilien.

Dernières valeurs: