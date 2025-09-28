Calendrier économique
Produit Intérieur Brut (PIB) en Espagne (Spain Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moyen
|0.8%
|0.7%
|
0.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.8%
|
0.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) t/t de l’Espagne traduit une variation de la valeur marchande de toutes les marchandises et services finaux associés à un pays au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Cette méthode étendue de mesure de l’activité économique constitue l’indicateur clé de la santé économique de l’Espagne. La variation en pourcentage du PIB d’un trimestre à l’autre traduit le taux de croissance de l’ensemble de l’économie. Le PIB traduit le niveau de production dans le pays, quelle que soit l’origine de l’entreprise, de sorte que le calcul comprend les revenus des entreprises étrangères opérant en Espagne, mais il ne prend pas en compte les marchandises et services qui fournissent des revenus aux citoyens espagnols à l’étranger.
Le calcul du PIB est un processus complexe qui peut être considéré comme subjectif dans une certaine mesure, car les résultats peuvent différer en fonction des paramètres compris dans le processus. D’autres variables, telles que l’économie souterraine et la désaisonnalisation devraient également être prises en compte.
Il existe trois approches de base pour calculer le PIB et les résultats des trois types doivent être presque identiques.
- Approche par les dépenses: calcul de la somme de toutes les dépenses des entités économiques pour l’achat de produits finis.
- Approche à valeur ajoutée: prise en compte de toutes les marchandises et services produits (les marchandises vendues et achetées doivent être égales).
- Approche du revenu : se compose de la somme de trois éléments, y compris les salaires des employés, le résultat brut d’exploitation et les impôts indirects moins les subventions.
En général, le PIB est utilisé comme indicateur de l’état et du niveau de vie de l’économie nationale. Sa croissance est généralement interprétée comme un renforcement de l’économie, tandis que le déclin est considéré comme un affaiblissement. La croissance du PIB est principalement liée à une hausse des dépenses intérieures, au cours de laquelle l’inflation augmente habituellement. Cette croissance pourrait stimuler l’économie et les cours de l’euro pourraient croître. Cependant, une trop forte croissance du PIB peut être dangereuse, car une surchauffe inflationniste entraîne un affaiblissement de l’économie. La plupart des économistes s’accordent aujourd’hui à dire que l’économie peut être sûre et stable avec une croissance du PIB de 2,5% à 3,5% par an.
Une valeur supérieure aux prévisions doit être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) en Espagne (Spain Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress