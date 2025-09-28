Le produit intérieur brut (PIB) t/t de l’Espagne traduit une variation de la valeur marchande de toutes les marchandises et services finaux associés à un pays au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Cette méthode étendue de mesure de l’activité économique constitue l’indicateur clé de la santé économique de l’Espagne. La variation en pourcentage du PIB d’un trimestre à l’autre traduit le taux de croissance de l’ensemble de l’économie. Le PIB traduit le niveau de production dans le pays, quelle que soit l’origine de l’entreprise, de sorte que le calcul comprend les revenus des entreprises étrangères opérant en Espagne, mais il ne prend pas en compte les marchandises et services qui fournissent des revenus aux citoyens espagnols à l’étranger.

Le calcul du PIB est un processus complexe qui peut être considéré comme subjectif dans une certaine mesure, car les résultats peuvent différer en fonction des paramètres compris dans le processus. D’autres variables, telles que l’économie souterraine et la désaisonnalisation devraient également être prises en compte.

Il existe trois approches de base pour calculer le PIB et les résultats des trois types doivent être presque identiques.

Approche par les dépenses: calcul de la somme de toutes les dépenses des entités économiques pour l’achat de produits finis.

Approche à valeur ajoutée: prise en compte de toutes les marchandises et services produits (les marchandises vendues et achetées doivent être égales).

Approche du revenu : se compose de la somme de trois éléments, y compris les salaires des employés, le résultat brut d’exploitation et les impôts indirects moins les subventions.

En général, le PIB est utilisé comme indicateur de l’état et du niveau de vie de l’économie nationale. Sa croissance est généralement interprétée comme un renforcement de l’économie, tandis que le déclin est considéré comme un affaiblissement. La croissance du PIB est principalement liée à une hausse des dépenses intérieures, au cours de laquelle l’inflation augmente habituellement. Cette croissance pourrait stimuler l’économie et les cours de l’euro pourraient croître. Cependant, une trop forte croissance du PIB peut être dangereuse, car une surchauffe inflationniste entraîne un affaiblissement de l’économie. La plupart des économistes s’accordent aujourd’hui à dire que l’économie peut être sûre et stable avec une croissance du PIB de 2,5% à 3,5% par an.

Une valeur supérieure aux prévisions doit être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.

