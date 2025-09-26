CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de la Nouvelle-Zélande

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q -0.9% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
Taux de Chômage N/D 2 Q 2025 5.1% Trimestriel
CPI q/q 0.5% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC 3.00% 3.25%
Balance Commerciale $​-1.185 B août 2025 $​-0.716 B Mensuel

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Positions nettes non commerciales, Précédent: -18.0 K
2025.09.30 00:00, NZD, Climat des Affaires NBNZ, Prévision: 54.9, Précédent: 49.7
2025.09.30 00:00, NZD, Perspectives d’activité ANZ, Prévision: 46.9, Précédent: 38.7
2025.09.30 21:45, NZD, Permis de construire m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: 5.4%
2025.10.03 00:00, NZD, Indice ANZ des prix des produits de base m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.7%
2025.10.03 19:30, NZD, CFTC NZD Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC NZD Positions nettes non commerciales -18.0 K 16 sept. 2025 -8.7 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
Dépenses du PIB t/t -0.9% 2 Q 2025 1.2% Trimestriel
GDP q/q -0.9% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
PIB a/a -0.6% 2 Q 2025 -0.6% Trimestriel
Variation annuelle du PIB -1.1% 2 Q 2025 -1.1% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Arrivées des visiteurs a/a 6.6% juil. 2025 0.8% Mensuel
Arrivées des visiteurs m/m 2.6% juil. 2025 -2.2% Mensuel
Indice du Coût du Travail a/a 2.2% 2 Q 2025 2.5% Trimestriel
Indice du Coût du Travail t/t 0.6% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
Migration nette permanente et à long terme 2.060 K juil. 2025 1.930 K Mensuel
Taux de Chômage N/D 2 Q 2025 5.1% Trimestriel
Taux de Participation N/D 2 Q 2025 70.8% Trimestriel
Évolution de l’emploi q/q N/D 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI q/q 0.5% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
Entrée PPI t/t 0.6% 2 Q 2025 2.9% Trimestriel
Exporter l’indice de volume t/t -3.7% 2 Q 2025 4.0% Trimestriel
IPC a/a 2.7% 2 Q 2025 2.5% Trimestriel
Importer l’index de volume t/t 4.2% 2 Q 2025 -2.1% Trimestriel
Indice ANZ des prix des produits de base m/m 0.7% août 2025 -1.8% Mensuel
Indice des Prix GDT -0.8% -4.3%
Indice des Prix des Aliments 0.3% août 2025 0.7% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation q/q 0.2% 2 Q 2025 7.1% Trimestriel
Indice des Prix à l'Importation q/q -3.7% 2 Q 2025 5.1% Trimestriel
Indice des termes de l’échange t/t 4.1% 2 Q 2025 1.9% Trimestriel
Prévisions d’inflation sur 2 ans de la RBNZ N/D 3 Q 2025 2.29% Trimestriel
Sortie PPI t/t 0.6% 2 Q 2025 2.1% Trimestriel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC 3.00% 3.25%
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​-1.185 B août 2025 $​-0.716 B Mensuel
Balance commerciale 12 mois $​-2.986 B août 2025 $​-4.117 B Mensuel
Compte Courant $​-0.970 B 2 Q 2025 $​-0.709 B Trimestriel
Compte courant 12 mois $​-15.956 B 2 Q 2025 $​-18.313 B Trimestriel
Exportations $​5.936 B août 2025 $​6.556 B Mensuel
Importations $​7.121 B août 2025 $​7.272 B Mensuel
Rapport compte courant -PIB -3.7% 2 Q 2025 -4.2% Trimestriel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Prévision de la dette nette, en % du PIB 42.7% 45.1%
Prévisions OBEGAL $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ Dettes de Non-Résident 59.7% mai 2025 58.8% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
BusinessNZ Services Index 47.5 août 2025 48.9 Mensuel
Climat des Affaires NBNZ 49.7 août 2025 47.8 Mensuel
Indice Manufacturier BusinessNZ 49.9 août 2025 52.8 Mensuel
Perspectives d’activité ANZ 38.7 août 2025 40.6 Mensuel
Ventes manufacturières t/t -3.0% 2 Q 2025 4.8% Trimestriel
Volume des ventes manufacturières t/t -2.9% 2 Q 2025 2.4% Trimestriel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Dépenses par carte de crédit RBNZ y / y 2.2% mai 2025 0.5% Mensuel
Vente au détail de cartes électroniques a/a 0.9% août 2025 1.7% Mensuel
Vente au détail de cartes électroniques m/m 0.7% août 2025 0.2% Mensuel
Ventes au Détail a/a 2.3% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
Ventes au Détail q/q 0.5% 2 Q 2025 0.8% Trimestriel
Ventes au détail de base t/t 0.7% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
Westpac McDermott Miller Confiance des Consommateurs 90.9 3 Q 2025 91.2 Trimestriel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Permis de construire m/m 5.4% juil. 2025 -6.0% Mensuel