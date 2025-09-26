Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de la Nouvelle-Zélande
Aperçu
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Positions nettes non commerciales, Précédent: -18.0 K
2025.09.30 00:00, NZD, Climat des Affaires NBNZ, Prévision: 54.9, Précédent: 49.7
2025.09.30 00:00, NZD, Perspectives d’activité ANZ, Prévision: 46.9, Précédent: 38.7
2025.09.30 21:45, NZD, Permis de construire m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: 5.4%
2025.10.03 00:00, NZD, Indice ANZ des prix des produits de base m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.7%
2025.10.03 19:30, NZD, CFTC NZD Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CFTC NZD Positions nettes non commerciales
|-18.0 K
|16 sept. 2025
|-8.7 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dépenses du PIB t/t
|-0.9%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestriel
|GDP q/q
|-0.9%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestriel
|PIB a/a
|-0.6%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Trimestriel
|Variation annuelle du PIB
|-1.1%
|2 Q 2025
|-1.1%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Arrivées des visiteurs a/a
|6.6%
|juil. 2025
|0.8%
|Mensuel
|Arrivées des visiteurs m/m
|2.6%
|juil. 2025
|-2.2%
|Mensuel
|Indice du Coût du Travail a/a
|2.2%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestriel
|Indice du Coût du Travail t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestriel
|Migration nette permanente et à long terme
|2.060 K
|juil. 2025
|1.930 K
|Mensuel
|Taux de Chômage
|N/D
|2 Q 2025
|5.1%
|Trimestriel
|Taux de Participation
|N/D
|2 Q 2025
|70.8%
|Trimestriel
|Évolution de l’emploi q/q
|N/D
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI q/q
|0.5%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestriel
|Entrée PPI t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestriel
|Exporter l’indice de volume t/t
|-3.7%
|2 Q 2025
|4.0%
|Trimestriel
|IPC a/a
|2.7%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestriel
|Importer l’index de volume t/t
|4.2%
|2 Q 2025
|-2.1%
|Trimestriel
|Indice ANZ des prix des produits de base m/m
|0.7%
|août 2025
|-1.8%
|Mensuel
|Indice des Prix GDT
|-0.8%
|-4.3%
|Indice des Prix des Aliments
|0.3%
|août 2025
|0.7%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Exportation q/q
|0.2%
|2 Q 2025
|7.1%
|Trimestriel
|Indice des Prix à l'Importation q/q
|-3.7%
|2 Q 2025
|5.1%
|Trimestriel
|Indice des termes de l’échange t/t
|4.1%
|2 Q 2025
|1.9%
|Trimestriel
|Prévisions d’inflation sur 2 ans de la RBNZ
|N/D
|3 Q 2025
|2.29%
|Trimestriel
|Sortie PPI t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestriel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|3.00%
|3.25%
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|$-1.185 B
|août 2025
|$-0.716 B
|Mensuel
|Balance commerciale 12 mois
|$-2.986 B
|août 2025
|$-4.117 B
|Mensuel
|Compte Courant
|$-0.970 B
|2 Q 2025
|$-0.709 B
|Trimestriel
|Compte courant 12 mois
|$-15.956 B
|2 Q 2025
|$-18.313 B
|Trimestriel
|Exportations
|$5.936 B
|août 2025
|$6.556 B
|Mensuel
|Importations
|$7.121 B
|août 2025
|$7.272 B
|Mensuel
|Rapport compte courant -PIB
|-3.7%
|2 Q 2025
|-4.2%
|Trimestriel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Prévision de la dette nette, en % du PIB
|42.7%
|45.1%
|Prévisions OBEGAL
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ Dettes de Non-Résident
|59.7%
|mai 2025
|58.8%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BusinessNZ Services Index
|47.5
|août 2025
|48.9
|Mensuel
|Climat des Affaires NBNZ
|49.7
|août 2025
|47.8
|Mensuel
|Indice Manufacturier BusinessNZ
|49.9
|août 2025
|52.8
|Mensuel
|Perspectives d’activité ANZ
|38.7
|août 2025
|40.6
|Mensuel
|Ventes manufacturières t/t
|-3.0%
|2 Q 2025
|4.8%
|Trimestriel
|Volume des ventes manufacturières t/t
|-2.9%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestriel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dépenses par carte de crédit RBNZ y / y
|2.2%
|mai 2025
|0.5%
|Mensuel
|Vente au détail de cartes électroniques a/a
|0.9%
|août 2025
|1.7%
|Mensuel
|Vente au détail de cartes électroniques m/m
|0.7%
|août 2025
|0.2%
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|2.3%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|Ventes au Détail q/q
|0.5%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestriel
|Ventes au détail de base t/t
|0.7%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestriel
|Westpac McDermott Miller Confiance des Consommateurs
|90.9
|3 Q 2025
|91.2
|Trimestriel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Permis de construire m/m
|5.4%
|juil. 2025
|-6.0%
|Mensuel