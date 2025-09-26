Pour l’indice mensuel des prix à l’exportation calculé, les prix en euros (les devises étrangères sont converties au taux de change respectif) sont calculés, qui sont encourus par l’acheteur étranger de la frontière allemande, ceux ne sont pas des prix catalogue. D’un point de vue commercial, ces prix sont donnés l’ajout FOB (Free on Board), qui indique non seulement le lieu où le prix est recueilli, mais aussi que le vendeur national assume les coûts jusqu’au port, l’acheteur étranger assume les coûts et les risques à partir de ce moment. Les prix ne comprennent pas les charges publiques telles que la TVA et les droits d’accise. Ils sont recueillis en euros dans environ 4 800 points d'observation par environ 6 100 représentants des prix. Les devises étrangères sont converties au taux de change de l’euro respectif au milieu du mois.

L’indice peut être décrit comme la moyenne pondérée des chiffres de variation de prix individuels formés pour une sélection représentative de marchandises d’exportation (appelés représentants des prix). Les pondérations de l’indice pour les marchandises sélectionnées sont axées sur les valeurs d’importation correspondantes des statistiques du commerce extérieur pour l’année de base respective.

Les séries de prix individuelles sont normalisées selon une année de base (= 100). Pour certains marchandises du commerce mondial – par exemple les céréales et les métaux – les cotations boursières internationales sont également utilisées. Pour s’assurer que les valeurs mensuelles d’une série de prix individuelle ne traduisent que les variations de prix « pures », des procédures d’ajustement sont utilisées pour les variations de qualité.

L’indice est calculé selon la formule dite de Laspeyres. Cela indique que les chiffres de pondération de l’année de base en cours restent inchangés jusqu’à ce que l’indice soit converti en une nouvelle année de base. La prochaine année de base sera 2020, la dernière en date est 2010.

L’indice des prix à l’exportation a/a mesure les variations de prix du mois respectif par rapport au même mois de l’année précédente.

Les indices des prix à l’exportation et à l’importation sont utilisés pour calculer les conditions de vente, qui est une mesure de la force économique d’une économie dans la concurrence internationale. Si les prix à l’exportation augmentent par rapport aux prix à l’importation, les conditions de vente s’améliorent. Ceci est considéré comme positif pour l’économie et peut avoir un impact favorable sur la monnaie.

