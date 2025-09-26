CalendrierSections

Ventes au détail en Norvège a/a (Norway Retail Sales y/y)

Pays :
Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Source
Statistiques Norvège (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Secteur
Consommateur
Bas 5.1% 5.2%
4.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
5.0%
5.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les ventes au détail norvégiennes a/a sont un indicateur mensuel qui mesure une variation en pourcentage des ventes au détail de marchandises et de services du pays au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Il traduit une variation de la valeur réelle, TVA comprise.

Pour calculer l’indicateur, Statistics Norway mène une enquête mensuelle auprès d’environ 16 000 détaillants enregistrés en tant que assujettis à la TVA. L’échantillon comprend en outre un sous-échantillon de chaînes de magasins, dont les données sont soumises par leurs bureaux centraux. Les entreprises sont stratifiées en fonction du nombre d’employés.

L’indice traduit la dynamique des ventes au détail telles que déclarées par les entreprises qui vendent des marchandises neufs et d’occasion (à l’exclusion des ventes de véhicules automobiles) aux ménages privés. Les statistiques couvrent les ventes effectuées à partir d’un point de vente fixe ou mobile, d’une place de marché ou de ventes via Internet. Les ventes de divers marchandises sont comprises dans l’indice, comme les aliments, les boissons, les vêtements, les chaussures, les appareils électriques, les meubles, l’équipement de construction et autres.

L’indicateur des ventes au détail mensuelles participe au calcul du PIB et de ses éléments, qui sont utilisés pour surveiller l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. En outre, les données reçues permettent d’analyser l’efficacité comparative de l’industrie de la vente au détail. En outre, l’indicateur norvégien des ventes au détail sert de principale source de données pour le calcul de l’indice de la consommation des ménages.

La croissance des ventes au détail indique une hausse de l’activité des consommateurs et peut avoir un impact positif sur les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail en Norvège a/a (Norway Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
5.1%
5.2%
4.3%
juin 2025
4.3%
2.9%
0.1%
mai 2025
0.1%
1.1%
4.3%
avr. 2025
4.2%
1.5%
3.1%
mars 2025
2.8%
3.5%
2.2%
févr. 2025
2.2%
2.5%
2.8%
janv. 2025
2.7%
0.2%
0.7%
déc. 2024
0.7%
-0.6%
0.2%
nov. 2024
0.3%
-1.1%
-0.3%
oct. 2024
-0.3%
-0.9%
-0.6%
sept. 2024
-0.6%
-0.4%
-0.1%
août 2024
0.0%
-1.1%
-0.7%
juil. 2024
-0.7%
-0.9%
-2.8%
juin 2024
-3.0%
1.8%
3.5%
mai 2024
3.4%
-0.2%
1.0%
avr. 2024
0.9%
-0.4%
0.7%
mars 2024
0.6%
-0.5%
-0.3%
févr. 2024
-0.3%
-0.3%
-1.1%
janv. 2024
-1.2%
-0.3%
-0.4%
déc. 2023
-0.3%
-0.7%
-1.5%
nov. 2023
-1.5%
-1.7%
-1.0%
oct. 2023
-0.9%
-2.3%
-2.5%
sept. 2023
-2.5%
-1.8%
-2.1%
août 2023
-2.1%
-1.4%
-1.4%
juil. 2023
-1.4%
-1.8%
-1.3%
juin 2023
-1.4%
-4.3%
-2.1%
mai 2023
-2.2%
-6.0%
-4.8%
avr. 2023
-6.4%
-4.7%
-5.3%
mars 2023
-5.3%
-5.0%
-3.8%
févr. 2023
-3.9%
-7.0%
-6.1%
janv. 2023
-6.1%
-5.8%
-7.8%
déc. 2022
-7.7%
-4.3%
-3.6%
nov. 2022
-3.6%
-4.5%
-5.0%
oct. 2022
-5.0%
-3.9%
-3.8%
sept. 2022
-3.8%
-6.5%
-4.0%
août 2022
-4.0%
-9.0%
-9.0%
juil. 2022
-9.0%
-8.8%
-8.3%
juin 2022
-8.2%
-5.9%
-8.8%
mai 2022
-8.8%
-1.7%
-2.4%
avr. 2022
-2.4%
-1.9%
-1.0%
mars 2022
-0.9%
-2.3%
-2.9%
févr. 2022
-2.9%
-2.0%
-1.6%
janv. 2022
-1.6%
-3.4%
-2.0%
déc. 2021
-2.3%
-3.9%
-4.4%
nov. 2021
-4.4%
-3.1%
-3.3%
oct. 2021
-3.3%
-2.9%
-2.8%
sept. 2021
-2.8%
-3.5%
-2.9%
août 2021
-2.9%
-2.1%
-4.1%
juil. 2021
-4.1%
2.8%
0.0%
juin 2021
0.0%
4.3%
5.5%
123
