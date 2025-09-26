La dette intérieure du grand public traduit la dette des ménages envers les établissements de crédit norvégiens en couronnes norvégiennes et en devises. Le public désigne ici les secteurs institutionnels du gouvernement, des sociétés non financières, des ménages, etc. Les ménages comprennent également les organismes sans but lucratif au service des ménages.

Les statistiques couvrent la dette sur tous les prêts émis par les banques nationales, les établissements de crédit d’État, les compagnies d’assurance financière et non-vie, les sociétés hypothécaires, les fonds de retraite et autres. Sont également compris les titres de créance émis en Norvège.

Statistics Norway recueille des données sur la dette à partir de rapports soumis par des banques, des sociétés hypothécaires, des établissements de crédit gouvernementaux et des sociétés financières. Des données supplémentaires sont fournies par les fonds de retraite, le dépositaire central et l’Autorité Centrale de Surveillance Financière.

L’indicateur de la dette des prêts traduit directement les prêts du secteur privé en Norvège. Le montant des prêts de crédit accordés aux ménages et aux entreprises privées caractérise le niveau de développement du secteur bancaire du pays, le bien-être des consommateurs et, en partie, les ventes au détail Cet indicateur n’est pas prédictif: les gens contractent plus de prêts lorsque le taux d’intérêt baisse ou lorsque le marché du travail croît (les ménages ont plus confiance dans les revenus futurs). Ce chiffre est rarement interprété comme un indicateur distinct et est analysé par les économistes en conjonction avec d’autres indicateurs, tels que les dépenses de consommation, l’état des salaires et secteur bancaire.

En général, la croissance des ventes au détail indique une hausse de l’activité des consommateurs et peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: