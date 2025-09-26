CalendrierSections

Prêt public général Dette intérieure en Norvège a/a (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)

Pays :
Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Source
Statistiques Norvège (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Secteur
Argent
Bas 4.1% 4.1%
4.1%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.1%
4.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La dette intérieure du grand public traduit la dette des ménages envers les établissements de crédit norvégiens en couronnes norvégiennes et en devises. Le public désigne ici les secteurs institutionnels du gouvernement, des sociétés non financières, des ménages, etc. Les ménages comprennent également les organismes sans but lucratif au service des ménages.

Les statistiques couvrent la dette sur tous les prêts émis par les banques nationales, les établissements de crédit d’État, les compagnies d’assurance financière et non-vie, les sociétés hypothécaires, les fonds de retraite et autres. Sont également compris les titres de créance émis en Norvège.

Statistics Norway recueille des données sur la dette à partir de rapports soumis par des banques, des sociétés hypothécaires, des établissements de crédit gouvernementaux et des sociétés financières. Des données supplémentaires sont fournies par les fonds de retraite, le dépositaire central et l’Autorité Centrale de Surveillance Financière.

L’indicateur de la dette des prêts traduit directement les prêts du secteur privé en Norvège. Le montant des prêts de crédit accordés aux ménages et aux entreprises privées caractérise le niveau de développement du secteur bancaire du pays, le bien-être des consommateurs et, en partie, les ventes au détail Cet indicateur n’est pas prédictif: les gens contractent plus de prêts lorsque le taux d’intérêt baisse ou lorsque le marché du travail croît (les ménages ont plus confiance dans les revenus futurs). Ce chiffre est rarement interprété comme un indicateur distinct et est analysé par les économistes en conjonction avec d’autres indicateurs, tels que les dépenses de consommation, l’état des salaires et secteur bancaire.

En général, la croissance des ventes au détail indique une hausse de l’activité des consommateurs et peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Prêt public général Dette intérieure en Norvège a/a (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)l'indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d'une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d'une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l'approche de l'état critique de l'économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
4.1%
4.1%
4.1%
juin 2025
4.1%
4.1%
4.1%
mai 2025
4.1%
3.9%
4.1%
avr. 2025
4.1%
4.0%
3.8%
mars 2025
3.8%
3.8%
3.6%
févr. 2025
3.6%
3.3%
3.6%
janv. 2025
3.6%
3.1%
3.4%
déc. 2024
3.3%
3.9%
3.6%
nov. 2024
3.6%
4.0%
3.8%
oct. 2024
3.8%
3.8%
3.7%
sept. 2024
3.7%
3.5%
3.7%
août 2024
3.8%
3.5%
3.7%
juil. 2024
3.7%
3.6%
3.6%
juin 2024
3.6%
3.3%
3.1%
mai 2024
3.1%
3.4%
3.2%
avr. 2024
3.2%
3.3%
3.5%
mars 2024
3.5%
3.6%
3.5%
févr. 2024
3.5%
3.3%
3.5%
janv. 2024
3.5%
3.6%
3.7%
déc. 2023
3.4%
3.6%
3.5%
nov. 2023
3.7%
3.8%
3.7%
oct. 2023
3.7%
3.8%
4.1%
sept. 2023
4.1%
3.7%
4.1%
août 2023
4.0%
3.8%
4.2%
juil. 2023
4.2%
4.3%
4.3%
juin 2023
4.3%
4.9%
5.0%
mai 2023
5.0%
5.2%
5.3%
avr. 2023
5.3%
5.3%
5.2%
mars 2023
5.2%
5.4%
5.4%
févr. 2023
5.4%
5.4%
5.3%
janv. 2023
5.3%
5.4%
5.5%
déc. 2022
5.5%
5.3%
5.4%
nov. 2022
5.4%
5.2%
5.2%
oct. 2022
5.2%
5.3%
5.1%
sept. 2022
5.1%
5.4%
5.3%
août 2022
5.2%
5.4%
5.2%
juil. 2022
5.2%
5.1%
5.1%
juin 2022
5.1%
4.8%
4.9%
mai 2022
4.8%
4.9%
4.8%
avr. 2022
4.8%
5.0%
5.0%
mars 2022
5.0%
4.8%
5.0%
févr. 2022
4.8%
4.9%
5.0%
janv. 2022
5.0%
4.8%
5.0%
déc. 2021
5.0%
5.0%
5.1%
nov. 2021
5.1%
5.3%
5.3%
oct. 2021
5.3%
5.3%
5.3%
sept. 2021
5.3%
5.3%
5.3%
août 2021
5.3%
5.4%
5.3%
juil. 2021
5.3%
5.4%
5.3%
juin 2021
5.3%
5.1%
5.2%
