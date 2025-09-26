Calendrier économique
rapport emplois/candidats au Japon (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|Bas
|1.22
|1.21
|
1.22
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.20
|
1.22
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le rapport emplois/candidats représente l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail japonais. Les indicateurs sont publiés sur une base mensuelle. Cet indice est utilisé pour une évaluation complète du marché du travail et du développement économique national.
Le rapport représente le rapport des demandeurs d’emploi par rapport aux offres d’emploi. Il s’agit d’un indicateur de la santé de l’emploi dans l’économie. C’est un indicateur représentatif de la condition de l’offre et de la demande sur le marché du travail. Il convient de garder à l’esprit que les données de l’indicateur se limitent au recrutement et à la recherche d’emploi par l’intermédiaire du Bureau Public de la Sécurité de l’Emploi et que les nouveaux diplômés sont exclus.
Un nombre plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable pour JPY, tandis qu’un nombre inférieur prévu est défavorable.
Au Japon, il existe une nette différence entre les nouveaux diplômés et le recrutement en milieu de carrière, et de nombreuses entreprises ont tendance à préférer les nouveaux diplômés. Cela découle du fait que de nombreuses entreprises japonaises ont maintenu un emploi à vie pendant longtemps et qu’il est facile de rendre les nouveaux diplômés compatibles avec la culture d’entreprise.
Au Japon, on dit qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre, mais les salaires pour le recrutement n’augmentent pas forcément. La rémunération des heures supplémentaires n’est souvent pas payée équitablement au Japon, mais de nombreux Japonais ne font toujours pas grève ou ne changent pas d’emploi. Cela est dû à une croyance commune selon laquelle les variations d’emploi répétés ne sont pas bonnes.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible derapport emplois/candidats au Japon (Japan Jobs to Applicants Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
