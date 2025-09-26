Un BOT, un « Ordinary Treasury Voucher », est un titre à coupon zéro, ou un titre sans coupon, d’une durée inférieure ou égale à 12 mois. Ce BOT a une durée de maturité de 6 mois.

Le gouvernement italien émet des BOT par le biais d’enchères concurrentielles, auxquelles seuls les intermédiaires financiers qui opèrent pour le compte de leurs clients peuvent participer.

Ces la vente aux enchères ont lieu sur des marchés tels que les « obbligazioni » télématiques (obligations) et sur les marchés des obligations d’État.

La durée financière moyenne des BOT est égale à sa durée de vie résiduelle, comme pour tout titre à coupon zéro. Les BOT peuvent être achetés en contactant une banque, un bureau de poste ou des intermédiaires financiers. Ils peuvent être achetés à la fois à l’occasion de leur émission et à la Bourse, où des centaines de titres sont négociés chaque jour et où l’offre et la demande se rencontrent. Ils peuvent également être remboursés, c’est-à-dire que la valeur de remboursement est la valeur nominale de la garantie.

Les BOT ont à la fois des avantages et des risques, car dans le passé, ils ont eu du succès auprès des petits investisseurs, attirés par la simplicité et la facilité de calcul des revenus (bénéfices). D’autre part, ce sont des formes d’investissement à faible revenu. Étant donné que le taux de rendement peut traduire la condition de la dette publique italienne, une hausse du taux peut précéder la croissance économique, tandis que sa baisse peut être considérée comme une indication d’un ralentissement.

Dernières valeurs: