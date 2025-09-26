La variation des stocks de pétrole brut de Cushing de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) est l’un des facteurs les plus importants des variations des prix du pétrole WTI. La référence WTI est établie à Cushing (Oklahoma). Aujourd’hui, Cushing est l’un des principaux centres commerciaux mondiaux pour le pétrole brut. Les contrats à terme WTI impliquent une livraison à Cushing.

L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

Une hausse des niveaux de stockage de pétrole à Cushing indique une baisse de la demande de pétrole, et le prix du pétrole pourrait chuter à l’échelle mondiale. Une baisse des stocks de Cushing peut avoir un impact positif sur les prix du pétrole. Cependant, cette variation des prix est de nature à court terme. Une tendance ne se forme sur le marché que si les actions de Cushing croissent ou baissent régulièrement pendant plusieurs semaines consécutives.

