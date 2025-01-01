RBI Monetary and Credit Information Review est une publication mensuelle qui vise à informer le public sur les nouveaux développements et les initiatives financières importantes adoptées par la Banque de réserve. Le rapport est publié sur le site officiel de la RBI.

Le rapport se compose de plusieurs sections qui couvrent divers sujets, tels que le marché des changes, les mesures de contrôle par rapport à la monnaie nationale, la gestion des marchés financiers, la réglementation non bancaire, les systèmes de paiement et l’analyse de la dette.

Si le rapport comprend des données indiquant une amélioration de la condition économique et l’optimisme de la banque concernant la situation financière de l’Inde, la publication pourrait avoir un impact favorable sur les cours de la roupie indienne.