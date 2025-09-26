Les prêts aux ménages de la BCE a/a traduisent l’évolution des quantités de prêts aux ménages européens pour la période considérée, par rapport à la même période il y a un an. L’indicateur est publié par la Banque Centrale Européenne deux fois par an. Chacun couvre les prêts des deux trimestres précédents.

Les prêts aux ménages comprennent les prêts pour l’achat d’une maison et le crédit à la consommation. En outre, cela comprend également les prêts aux entrepreneurs privés, qui ne sont pas traduits dans les prêts aux sociétés non financières. L’indice des prêts aux ménages de l’UE est établi sur la base de données recueillies séparément par pays. Les données sous-jacentes comprennent les prêts en cours actuels, auxquels aucune harmonisation n’est appliquée entre les pays européens.

L’indicateur est calculé sur la base des données communiquées par les institutions financières monétaires de la zone euro à la BCE et de l’enquête sur les prêts bancaires menée par la BCE depuis 2003. Il offre un aperçu autrement incompréhensible de l’offre et de la demande de prêts bancaires des entreprises et des ménages. Outre le volume réel des prêts, l’enquête couvre les conditions de crédit, les normes d’approbation des prêts et la part des rejets. Les données obtenues sont utilisées dans divers processus décisionnels sur les mesures de politique monétaire, en particulier en période de crise financière.

Les données sur les prêts constituent un indicateur important de la viabilité des ménages, d’une part, et traduisent les politiques monétaires, d’autre part. Une augmentation de cette valeur ou une valeur supérieure aux prévisions pourrait stimuler l’économie et l’euro. En conséquence, des valeurs inférieures aux prévisions sont considérées comme négatives pour la monnaie européenne.

