sentix mène une enquête hebdomadaire standardisée auprès des parties intéressées qui s’y sont volontairement inscrites sur les prévisions pour les 6 prochains mois des indices boursiers, les marchés des obligations, des devises et des matières premières et l’évolution des thèmes d’actualité. Les personnes interrogées ont généralement quatre réponses pour exprimer leurs prévisions en matière de prix : haussier, neutre, baissier et sans opinion.

A partir de ces résultats d’enquête, sentix calcule et publie ensuite divers indices, dont l’indice économique de la zone euro. Le sentiment est calculé en divisant la différence entre les tendances haussières et baissières par le nombre de participants à l’enquête.

sentix lui-même suggère l’utilisation de ses indices pour les décisions d’investissement à court et moyen terme. Par conséquent, sentix considère qu’il est plus judicieux d’agir contre la tendance ou l’humeur si la valeur du sentiment atteint des valeurs extrêmes. En règle générale, une valeur supérieure à 0,4, équivalant à 40% de taureaux de plus que d’ours, est considérée comme un signe d’affaiblissement imminent, et à -0,3, ce qui indique 30 baissiers de plus que les taureaux pour une éventuelle augmentation des prix. Cependant, des valeurs légèrement différentes s’appliquent aux différents marchés. Une analyse des divergences peut également être utile, c’est-à-dire que si un nouveau sommet des prix ne s’accompagne pas d’un nouveau sommet du sentiment, cela pourrait également indiquer un renversement de tendance.

Dernières valeurs: