CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Ventes au détail à Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)

Pays :
Hong Kong
HKD, Dollar de Hong Kong
Source
Département du Recensement et des Statistiques (Census and Statistics Department)
Secteur
Consommateur
Bas 1.8% -0.1%
0.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.2%
1.8%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les ventes au détail a/a reflètent les variations en pourcentage de la valeur totale des marchandises vendues au détail au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul n’inclut pas les coûts pour les consommateurs pour les services rendus. La valeur finale n’est pas désaisonnalisée. Une lecture plus élevée que prévu peut favorablement affecter les cours du dollar de Hong Kong.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail à Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
juin 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
mai 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
avr. 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
mars 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
févr. 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
janv. 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
déc. 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
nov. 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
oct. 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
sept. 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
août 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
juil. 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
juin 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
mai 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
avr. 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
mars 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
févr. 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
janv. 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
déc. 2023
7.8%
12.6%
15.9%
nov. 2023
15.9%
10.6%
5.6%
oct. 2023
5.6%
7.9%
13.0%
sept. 2023
13.0%
27.8%
13.7%
août 2023
13.7%
33.6%
16.5%
juil. 2023
16.5%
13.6%
19.6%
juin 2023
19.6%
26.7%
18.4%
mai 2023
18.4%
11.5%
15.0%
avr. 2023
15.0%
37.9%
40.9%
mars 2023
40.9%
19.6%
31.3%
févr. 2023
31.3%
3.9%
7.0%
janv. 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
déc. 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
nov. 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
oct. 2022
3.9%
0.0%
0.3%
sept. 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
août 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
juil. 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
juin 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
mai 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
avr. 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
mars 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
févr. 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
janv. 2022
4.1%
6.5%
6.2%
déc. 2021
6.2%
9.4%
7.1%
nov. 2021
7.1%
0.1%
12.1%
oct. 2021
12.0%
22.2%
7.3%
sept. 2021
7.3%
23.7%
11.9%
août 2021
11.9%
-6.6%
2.9%
juil. 2021
2.9%
18.0%
5.8%
juin 2021
5.8%
1.9%
10.5%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration