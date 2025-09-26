Les ventes au détail a/a reflètent les variations en pourcentage de la valeur totale des marchandises vendues au détail au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul n’inclut pas les coûts pour les consommateurs pour les services rendus. La valeur finale n’est pas désaisonnalisée. Une lecture plus élevée que prévu peut favorablement affecter les cours du dollar de Hong Kong.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail à Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.